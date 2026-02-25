Politica

USR pregătește un proiect de lege pentru FIV: Reguli clare și acces echitabil

bebelusi / sursa foto: dreamstime.com
Reprezentanții USR au anunțat, azi, că se va ocupa de un demers legislativ ce va viza fertilizarea in vitor în România. Senatoarele Ruxandra Cibu Deaconu şi Cynthia Păuu au organizat „Reglementarea domeniului fertilizării în vitro (FIV) în România – elaborarea unei legislaţii etice, incluzive şi sustenabile și vor prezenta cele mai importante concluzii ale evenimentului.

USR anunță un demers legislativ pentru fertilizarea in vitor în România

La dezbatere au participa mai mulți medici specializaţi în reproducere umană asistată, embriologi, reprezentanţi ai clinicilor şi centrelor FIV, ai instituţiilor publice implicate în finanţare, membri ai Parlamentului şi organizaţii ale pacienţilor.

După cum au precizat cei de la USR, au fost abordate teme esenţiale precum definirea statutului juridic al embrionului, stabilirea limitelor de vârstă şi a criteriilor de acces, reglementarea donării şi a crioprezervării, utilizarea tehnicilor moderne de testare genetică şi corelarea reglementării cu mecanisme sustenabile de finanţare.

„Infertilitatea este o problemă reală de sănătate publică”

Ruxandra Deaconu a atras atenția că România nu are, în prezent, un cadru legislativ dedicat, care să reglementeze procedurile fertilizării în vitro şi ale tehnicilor de reproducere asistată.

„România nu mai poate funcţiona în domeniul fertilizării in vitro doar prin programe anuale şi reglementări fragmentare. Avem medici bine pregătiţi şi experienţă clinică solidă, dar lipseşte cadrul legislativ clar care să ofere predictibilitate pacienţilor şi siguranţă profesioniştilor din sănătate. Infertilitatea este o problemă reală de sănătate publică, iar femeile şi cuplurile care trec prin aceste proceduri au nevoie de reguli stabile, echitabile şi aliniate standardelor europene. Acest proiect legislativ îşi propune exact acest lucru”, a spus senatoarea USR.

Recunoscută de OMS

Infertilitatea este recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca o afecţiune medicală şi avem nevoie de o legislaţie care să stabilească: ⁠cadrul juridic şi etic, nu să detalieze protocoale medicale - aspectele pur medicale rămân în competenţa ghidurilor profesionale şi a medicilor specialişti; ⁠accesul echitabil la tratament; ⁠limitele de vârstă pentru procedura de FIV; ⁠statutul juridic al embrionului; ⁠evaluarea clinicilor să fie făcute pe baza unor indicatori de performanţă, iar accesul la finanţare să fie făcut doar pentru unităţile medicale care îndeplinesc standardele stabilite, au mai afirmat cei de la USR într-un comunicat.

