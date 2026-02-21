Colegiul Medicilor reacționează în disputa privind programul din spitale: E o datorie morală faţă de pacienţi

Colegiul Medicilor din România a transmis sâmbătă un mesaj ferm privind necesitatea respectării programului de lucru în unitățile sanitare, subliniind că acest aspect reprezintă o condiție de bază pentru buna funcționare a sistemului de sănătate. Reprezentanții instituției au arătat că obligația îi vizează deopotrivă pe medici, dar și pe angajatori, care trebuie să asigure condiții adecvate de muncă.

Într-o postare publicată pe Facebook, conducerea Colegiului Medicilor din România și-a reiterat poziția potrivit căreia respectarea programului în toate unitățile medicale este un element central al responsabilității profesionale și al menținerii încrederii publice în corpul medical.

„Respectarea programului de lucru nu este doar o obligaţie contractuală, ci şi o datorie morală faţă de pacienţi şi faţă de colegii noştri. Un sistem de sănătate funcţional se bazează pe reguli clare, asumate şi aplicate unitar”, a precizat preşedintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană.

Instituția arată că aplicarea consecventă a regulilor contribuie la stabilitate și la consolidarea unei practici medicale corecte, în care pacienții pot avea încredere.

Colegiul Medicilor subliniază că sprijină în egală măsură atât medicii din sistemul public, cât și pe cei care activează în mediul privat, apreciind că exercitarea profesiei în ambele sectoare este legitimă și aduce un plus de diversitate serviciilor medicale din România.

Președinta Colegiul Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană, a subliniat că buna funcționare a sistemului sanitar depinde de o separare clară și transparentă între activitatea desfășurată de medici în sectorul public și cea din mediul privat. În viziunea sa, interesul pacientului trebuie să rămână reperul central al oricărei decizii, iar profesionalismul, disciplina și respectarea strictă a cadrului legal reprezintă pilonii unui act medical corect și credibil. Ea a ținut să precizeze că mesajul transmis nu face trimitere la o situație punctuală, ci reafirmă un set de principii esențiale pentru protejarea reputației profesiei medicale și pentru consolidarea încrederii în sistem. În același timp, Cătălina Poiană a arătat că, pe durata mandatului său, va acționa astfel încât instituția pe care o conduce să fie un sprijin real pentru medicii care își exercită profesia cu responsabilitate și integritate. Totodată, a atras atenția că respectarea regulilor trebuie să fie dublată de condiții de muncă adecvate, asumate și respectate de angajatori, respectiv spitale, în relația cu personalul medical. Doar printr-un echilibru între obligațiile profesionale ale medicilor și responsabilitatea instituțională a unităților sanitare poate fi asigurat un climat corect, transparent și orientat către binele pacientului.

Reprezentanții CMR au anunțat că vor continua să sprijine demersurile menite să consolideze responsabilitatea și etica profesională, dar și inițiativele care vizează îmbunătățirea condițiilor în care medicii își desfășoară activitatea.

În același context, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat că va declanșa un control național de amploare pentru a identifica situațiile în care medici angajați în spitalele publice părăsesc unitățile în timpul programului pentru a desfășura activitate în sistemul privat.

Potrivit acestuia, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătății va merge la un spital public pentru a verifica respectarea programului de lucru. Decizia vine după ce pe pagina unei unități medicale private a fost publicat un videoclip în care un medic, angajat și într-un spital public, explica modul în care se pregătește pentru o intervenție chirurgicală.