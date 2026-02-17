De unde ar fi pornit scandalul de la UPU Târgu-Jiu. Medicul, scăpat din mâinile agresorilor de colegi

Scenele au avut loc la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târg—Jiu, unde un medic a fost bruscat de rudele unei paciente, în timp ce încerca să-i acorde îngrijiri medicale. Cadrele medicale și personalul de pază au fost nevoite să intervină pentru a preveni escaladarea conflictului.

Potrivit conducerii spitalului, „în timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparţinătorii, aflaţi în zona de aşteptare, au pătruns neautorizat în spaţiul medical.

Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv faţă de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins şi i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajatii din UPU au apelat rapid Poliţia”.

mMedic. Sursa foto: Freepik

După agresiune, medicul a ieșit din salon, dar a alunecat și s-a lovit la picior, necesitând îngrijiri medicale. Reprezentanții spitalului au explicat că astfel de comportamente afectează grav actul medical şi pun în pericol siguranţa şi integritatea cadrelor sanitare şi a pacienţilor.

Mai mult, reprezentanții unității atrag atenția că medicii îşi desfăşoară activitatea uneori în condiţii dificile. Incidentul a fost sesizat poliției și este în curs de investigare.

Conducerea spitalului a purtat discuții cu personalul medical și cu firma de pază pentru a stabili măsuri care să împiedice apariția unor incidente asemănătoare în viitor.

„Conducerea unităţii condamnă orice formă de agresiune, cât şi orice formă de intimidare îndreptate împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale”, au transmis reprezentanții instituției.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat că incidentul a fost raportat pe 16 februarie 2026, în jurul orei 21:10. Polițiștii au început o anchetă penală, dosarul fiind preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Agresarea personalului medical ar putea fi încadrată în viitor la infracțiunea de ultraj, au anunțat reprezentanții Colegiului Medicilor din România la Timișoara.

Cadrele medicale se confruntă frecvent cu violență verbală și fizică, însă nu beneficiază de același nivel de protecție legală ca alte profesii. Recent, managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, a declarat că includerea medicilor în categoria profesiilor protejate ar putea reduce agresiunile.

„O agresivitate necontrolată întotdeauna se va accentua, și vedem acest fenomen. Noi credem că se impune ca și această categorie profesională să fie inclusă în rândul categoriilor care beneficiază de această protecție legală, în sensul în care o agresiune împotriva unei categorii profesionale este considerată ultraj. Pădurarii în ziua de astăzi sunt protejați mai bine decât medicii împotriva agresivității. Este o profesie nobilă pădurarul și este justificată protecția lor, dar credem că se impune și protecția personalului medical, vedem atâtea situații inacceptabile și unele generalizate”, a declarat Săndesc.

Colegiul Medicilor cere, de asemenea, adoptarea unei noi legi a malpraxisului. Președinta organizației, Cătălina Poiană, apreciază că actualul cadru legislativ nu este eficient nici pentru pacient, nici pentru medic și nici pentru sistemul de sănătate.

„Actuala formă nu este utilă nici pacientului, nici medicului, nici sistemului de sănătate, ci doar firmelor de asigurare. În momentul în care va fi pusă să asigure protecția pacientului și siguranța medicului, pentru că, deopotrivă, echidistant, pacientul trebuie să fie protejat, iar medicul să se afle în siguranță atunci când exercită actul medical spre binele pacientului, și atunci când va fi această echidistanță, cu certitudine va fi așezată pe alte criterii”, a explicat Poiană.

Noua lege ar urma să fie aliniată standardelor europene și să pună accent pe despăgubiri rapide, mediere și asigurări de malpraxis, evitând penalizarea medicilor în lipsa intenției.