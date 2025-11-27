Social

Medic din Argeș, reţinut de polițiști. E acuzat că a agresat o tânără

Medic din Argeș, reţinut de polițiști. E acuzat că a agresat o tânărăSursa foto: dreamstime.com
Un medic stomatolog din Argeș, care este acuzat că ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut. „Bărbatul este de asemenea cercetat într-un alt dosar aflat în instrumentarea Secţiei nr. 4 Poliţie Piteşti, pentru infracţiunile de ameninţare şi distrugere”, a anunțat IPJ Argeș.

Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii septembrie

IPJ Argeș a anunțat, miercuri seară, că polițiștii de la Poliția Municipiului Pitești - Biroul Investigații Criminale au continuat cercetările într-un dosar penal care îl vizează pe un bărbat de 53 de ani, din Găești, județul Dâmbovița, acuzat de agresiune sexuală.

Sursa citată a transmis că incidentul ar fi avut loc în seara de 5 septembrie, când bărbatul se afla cu autoturismul pe autostrada Curtea de Argeș – Pitești, împreună cu o tânără de 24 de ani din Pitești, venită să discute pentru o posibilă angajare, iar acesta ar fi oprit mașina într-o zonă izolată, pe un câmp.

„În aceste împrejurări, prin constrângere, acesta ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate”, a mai anunțat Poliţia.

Bărbatul, reținut de polițiști

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz iar persoana vizată, beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de legea penală şi de prezumţia de nevinovăţie”, a mai anunțat IPJ Argeș.

Individul, cercetat într-un alt dosar pentru amenințare și distrugere

Potrivit sursei menționate anterior, bărbatul este cercetat și într-un alt dosar aflat la Secția 4 a Poliție Pitești, pentru amenințare și distrugere.

„Bărbatul este de asemenea cercetat într-un alt dosar aflat în instrumentarea Secţiei nr. 4 Poliţie Piteşti, pentru infracţiunile de ameninţare şi distrugere fapte săvârşite la data de 23.11.2025. În acel caz, acesta a fost reţinut şi ulterior plasat sub control judiciar”, au anunțat polițiștii.

Potrivit epitesti.ro, bărbatul este medic stomatolog.

