Primarul din Livezile, surprins în ipostaze intime cu o angajată, a fost reținut

Traian Simionca. Sursa foto: Facebook/Sustin Primarul Comunei Livezile
Traian Simionca, primarul comunei Livezile, a fost reținut pentru 24 de ore, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor fotografii care îl surprind în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său din primărie. „Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a anunțat Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud.

Traian Simionca, reținut pentru 24 de ore

Potrivit polițiștilor, în urma cercetărilor începute pe data de 5 noiembrie, luni au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și la o instituție publică.

„Percheziţiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice şi la o instituţie publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, au mai anunțat reprezentanții IPJ Bistriţa-Năsăud.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că instituţia vizată este Primăria Livezile, iar bărbatul reţinut este primarul Traian Simionca, inculpat în dosarul de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol şi violarea vieţii private.

Dispozitive ridicate pentru continuarea anchetei

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat telefoane mobile şi diferite medii de stocare, necesare continuării investigaţiilor.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol. Precizăm că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai anunțat instituția.

Traian Simionca, la începutul lunii: „Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă”

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au anunțat pe 5 noiembrie că efectuează cercetări, după apariția imaginilor în care primarul Traian Simionca apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul acestuia.

Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, după ce Traian Simionca le-a postat la „stare” pe WhatsApp cu mesajul „partidă de amor”.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, spunea acesta, la începutul lunii noiembrie.

Proiecte speciale