Justitie

Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid afiliat lui „Șor”

Comentează știrea
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid afiliat lui „Șor”Sursa foto: CNA
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Autoritățile desfășoară noi descinderi într-un dosar complex ce vizează spălarea de bani prin criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid politic afiliat grupării „Șor”. În dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și mascații BPDS „Fulger” au efectuat percheziții la mai multe adrese din țară.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, vizate sunt mai multe persoane din conducerea și structurile unui partid politic, care ar fi servit drept intermediari pentru canalizarea fondurilor către campaniile electorale ale unei formațiuni participante la alegerile locale noi din această toamnă.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Finanțări mascate și roluri stabilite de anchetatori

Anchetatorii verifică proveniența banilor, modalitatea de conversie în criptomonede și traseul acestora până la finanțarea activităților politice. În cursul zilei, urmează să fie stabilit rolul fiecărui suspect și scopul includerii lor în structurile formațiunii.

Poliția anunță că va reveni cu detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor procesuale.

Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei
George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei

Trei ani de închisoare pentru un lider raional al fostului Partid „Șor”

În paralel, președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința, pronunțată tot pe 13 noiembrie, vizează finanțarea ilegală a activităților partidului, prin fonduri provenite de la gruparea criminală „Șor”.

Procuratura Anticorupție precizează că bărbatul ar fi primit peste opt milioane de lei pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților. Instanța a dispus și confiscarea integrală a sumei în favoarea statului.

inchisoare

inchisoare / sursa foto: dreamstime.com

Pedepse și restricții suplimentare

Condamnatul va executa doi ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, iar un an va fi considerat perioadă de probațiune. Totodată, acesta nu va putea fi membru de partid, nu va putea ocupa funcții politice sau publice și nu va participa la activități cu caracter politic timp de cinci ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatul a fost plasat în arest preventiv și escortat sub strajă direct din sala de judecată. Procuratura Anticorupție a menționat că acesta și-a recunoscut integral vina, motiv pentru care dosarul a fost examinat în procedură simplificată.

Aproape două mii de percheziții în actuala campanie electorală

De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite. Totodată nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:25 - Moșteanu și Țoiu, discuții cu Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Noi detalii despre decizia de retragere a trupelor a...
19:15 - Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
19:07 - Om de afaceri din România, trimis în judecată pentru trafic de influență într-un dosar legat de ancheta EPPO
19:01 - Exercițiul NATO, Dacian Fall 2025, s-a încheiat. Nicușor Dan: Consolidăm postura de descurajare și apărare a NATO
18:48 - George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Prim...
18:41 - Nicolas Sarkozy va reveni în fața instanței. Dosarul finanțării libiene ajunge în apel în 2026

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale