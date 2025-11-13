Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid afiliat lui „Șor”

Republica Moldova. Autoritățile desfășoară noi descinderi într-un dosar complex ce vizează spălarea de bani prin criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid politic afiliat grupării „Șor”. În dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și mascații BPDS „Fulger” au efectuat percheziții la mai multe adrese din țară.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, vizate sunt mai multe persoane din conducerea și structurile unui partid politic, care ar fi servit drept intermediari pentru canalizarea fondurilor către campaniile electorale ale unei formațiuni participante la alegerile locale noi din această toamnă.

Anchetatorii verifică proveniența banilor, modalitatea de conversie în criptomonede și traseul acestora până la finanțarea activităților politice. În cursul zilei, urmează să fie stabilit rolul fiecărui suspect și scopul includerii lor în structurile formațiunii.

Poliția anunță că va reveni cu detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor procesuale.

În paralel, președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința, pronunțată tot pe 13 noiembrie, vizează finanțarea ilegală a activităților partidului, prin fonduri provenite de la gruparea criminală „Șor”.

Procuratura Anticorupție precizează că bărbatul ar fi primit peste opt milioane de lei pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților. Instanța a dispus și confiscarea integrală a sumei în favoarea statului.

Condamnatul va executa doi ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, iar un an va fi considerat perioadă de probațiune. Totodată, acesta nu va putea fi membru de partid, nu va putea ocupa funcții politice sau publice și nu va participa la activități cu caracter politic timp de cinci ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatul a fost plasat în arest preventiv și escortat sub strajă direct din sala de judecată. Procuratura Anticorupție a menționat că acesta și-a recunoscut integral vina, motiv pentru care dosarul a fost examinat în procedură simplificată.

De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite. Totodată nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.