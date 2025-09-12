Noi percheziții la simpatizanții lui Ilan Șor în dosare de corupere electorală

Republica Moldova. Simpatizanții fugarului Ilan Șor se află din nou în vizorul autorităților. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în raionul Călărași. Descinderile au loc într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor.

Potrivit anchetei, mai mulți reprezentanți afiliați unor partide, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor. Aceștia oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod.

„Acțiunile desfășurate de ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor anticorupție, au loc în mai multe localități din raionul Călărași. Scopul fiind identificarea tuturor persoanelor implicate, documentarea faptelor și atragerea acestora la răspundere penală”, precizează CNA.

Instituția reamintește că cetățenii pot raporta cazurile de corupție electorală, finanțare ilegală a partidelor politice sau tentative de influențare ilegală a alegătorilor la două linii fierbinți disponibile nonstop.

Linia Fierbinte a CNA : (+373) 78 710 116

Linia Națională Anticorupție: 0800 55555

De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite. Totodată nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.

„Provocările cele mai frecvente în această perioadă sunt protestele plătite care se desfășoară în mai multe localități. Vedem agitația electorală a unor concurenți electorali care au fost scoși din cursa electorală sau a căror activitate a fost limitată sau interzisă printr-o hotărâre judecătorească. Vedem în continuare invitații sau acțiuni care vin să dezbine societatea pe diferite criterii. Cum ar fi criterii etnice, de limbă sau chiar religioase”, a declarat ministra la o emisiune de la un post privat de televiziune.

Daniella Misail-Nichitin a subliniat că instituțiile de aplicare a legii vor acționa coordonat și ferm pentru a preveni corupția electorală, a sancționa protestele plătite și a combate tentativele de destabilizare a procesului democratic.