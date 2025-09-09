Politica FSB se revoltă. Milioanele Kremlinului pentru destabilizărea Republicii Moldova, deturnate de activiştii lui Ilan Şor







Republica Moldova. Milioane de dolari alocate de Moscova pentru destabilizarea situaţiei din Republica Moldova au fost deturnate de oamenii de încredere ai lui Ilan Şor.

În lista celor care au furat din banii Moscovei destinaţi protestatarilor din Republica Moldova se regăsesc fostele deputate Marina Tauber, Irina Lozovanu şi Reghina Apostolov, başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, precum şi mai mulţi responsabili din raioane.

Acuzaţiile se regăsesc într-un raport către FSB-ul rusesc, semnat de către fostul poliţist Vladimir Ciobanu, acum şeful Serviciului de securitate internă a Blocului Victorie-Pobeda al lui Ilan Şor. Acesta s-a fi întâlnit peste hotare cu curatorii de la DSB, care i-au dat misiunea să investigheze gestionarea fondurilor alocate de Moscova pentru protestele din Republica Moldova.

Rapoartele lui Cioban către FSB au fost făcute publice într-o anchetă publicată de portalul deschide.md.

Din raportul lui Cioban reiese că Moscova a alocat câte 300 USD per persoană pentru o singură ieşire la protest. În realitate, greii lui Ilan Şor le-au alocat câte 700-800 de lei (41 – 47 USD). În realitate, bani încasaţi de protestatari au fost şi mai puţini – de la 200 la 400 de lei (11 – 23 USD). Restul banilor fiind încasaţi de activiţtii locali.

Şeful Serviciului de securitate al reţelei lui Ilan Şor a raportat curatorului de la FSB că, conform datelor preliminare, organizațiile primare de partid nu au primit aproximativ 10 milioane de dolari. Fapt care a influenţat calitatea protestelor.

„Ca urmare, către anul 2025 s-au acumulat datorii față de activiști, ceea ce a provocat creșterea nemulțumirii interne, plecarea activului și scăderea nivelului de disciplină. Scăderea nivelului de mobilizare s-a manifestat prin participarea redusă la proteste și prin activitatea organizatorică slabă în atragerea susținătorilor.

Furturile și abuzurile, care au avut loc în toamna anului 2023, au avut un caracter masiv și sistematic, ceea ce a influențat direct eficiența activității de partid și potențialul de mobilizare.

Situația din cadrul partidului/blocului la momentul actual, practic, nu este controlată și necesită luarea de urgență a măsurilor pentru restabilirea disciplinei și prevenirea pierderilor ulterioare”, se arată în raport.

Deşi în lista celor care au furat din banii Kremlinului se regăsesc mai multe persoane de încredere ale lui Ilan Şor, principalul beneficiar ar Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a fugarului aflat sub protecţia Moscovei.

Vladimir Cioban a propus limitarea rolului Marinei Tauber în procesul de distribuire a resurselor în cadrul campaniei electorale din 2025.

Sursele Deschide.MD susțin că, după investigațiile realizate de către Vladimir Cioban, Marina Tauber, aflată de mai multe luni în Rusia, a fost chemată și forțată să dea explicații în fața serviciilor secrete ruse.

Totuși, Tauber a reușit să iasă basma curată din această situație. Motivul pentru care aceasta a fost lăsată de ruşi în libertate, este faptul că autoritățile ruse nu o pot acuza legal de furtul banilor. În caz contrar, acest lucru ar echivala cu recunoașterea oficială, de către Moscova, a finanțării acțiunilor subversive împotriva Republicii Moldova.

Vladimir Cioban şi-a anunţat curatorii de la FSB că va profita de relaţiile sale în cadrul Ministerului de Interne şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate pentru ca cei care au furat fondurile să răspundă.

"Vladimir Cioban își folosește legăturile din MAI și CNA pentru a obține informații despre dosarele penale care vizează oamenii din gruparea „ȘOR” și, totodată, oferă organelor de drept informații despre membrii blocului care trebuie neutralizați", se arată în investigţia jurnalistică.

În lista celor ce urmează a fi anihilați se regăsește și avocatul Nicolae Bojenco care acum trei săptămâni, împreună cu un alt membru al grupării „ȘOR”, Mihail Cîrnici, ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță într-un local din orașul Leova, unde cei doi au fost trimiși pentru destabilizări în contextul vizitei în localitate a prim-ministrului Dorin Recean.