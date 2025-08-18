Justitie Partidele din blocul fugarului Ilan Șor, eliminate definitiv din cursa electorală







Republica Moldova. Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul Electoral „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat, pe 18 august, inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.

Potrivit judecătorilor de la CSJ, argumentele invocate de partide nu se încadrează în prevederile legale pentru admiterea recursului.

„Criticile recurenților, așa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de Codul administrativ. Prin urmare, nu sunt apte să influențeze admisibilitatea acestuia”, se menționează în hotărârea CSJ.

Instanța a respins și acuzațiile privind încălcarea drepturilor electorale, a libertății de exprimare sau a libertății de asociere.

„Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral”, se mai arată în verdictul instanței.

Magistrații subliniază că măsura nu vizează ideile politice sau interzicerea partidelor. Doar participarea la acest scrutin, din cauza neîndeplinirii unei cerințe procedurale obligatorii.

„Libertatea de asociere rămâne neatinsă în substanța ei. Formațiunile pot exista, se pot exprima și pot desfășura activitate politică; doar accesul la concursul electoral este refuzat până la conformarea cu cerințele legale. Măsura nu afectează esența drepturilor, fiind limitată în timp și perfect reversibilă pentru viitoarele cicluri electorale, îndată ce condițiile legale vor fi îndeplinite”, se mai arată în decizia Curții.

Amintim că, pe 3 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus patru partide din lista celor care puteau participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală a modificat hotărârea privind lista partidelor politice eligibile pentru scrutin. Acest lucru a fost făcut în baza informațiilor actualizate de Agenția Servicii Publice (ASP).

„Din lista făcută publică pe 14 iulie curent, au fost excluse Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „Șansă”, Partidul Politic „Victorie”. Decizie luată în legătură cu adoptarea deciziilor Agenției Servicii Publice de neînregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice”, a informat CEC.

Amintim că, exact cu o lună mai devreme, pe 6 iulie, Blocul „Victorie” a organizat la Moscova un congres în cadrul căruia oligarhul fugar Ilan Șor – condamnat definitiv în Moldova la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară – a anunțat intenția blocului de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul evenimentului, acesta a spus că prima pe lista de candidați va fi actuala bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

La evenimentul de la Moscova au participat mai mulți politicieni moldoveni afiliați blocului, inclusiv deputații Marina Tauber, Vasile Bolea, primarul de la Orhei, Tatiana Cociu, dar și mai mulți oficiali ruși.

Autoritățile de la Chișinău au condamnat evenimentul politic organizat de Blocul „Victorie” și l-au calificat drept „un act de trădare de țară”. Mesajele lansate în cadrul congresului fac parte dintr-un scenariu de subminare a statului Republica Moldova, scris „după manualul propagandei ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, într-o conferință de presă.

De asemenea, după organizarea acestui congres, mai multe partide politice de la Chișinău au cerut autorităților să interzică participarea Blocului „Victorie” la alegerile parlamentare și să investigheze implicarea politicienilor moldoveni în acțiuni „antistatale”.