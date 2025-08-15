Justitie Statele Unite sancționează rețeaua financiară a lui Ilan Șor. Companii, criptomonede și tranzacții pentru Rusia







Republica Moldova. Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane afiliate Federației Ruse și Republicii Kârgâzstan. Printre acestea se numără și trei companii ce îi aparțin lui Ilan Șor, care au avut rolul de a masca fluxurile reale de bani și de a eluda sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei. Și anume „A7”, „A71” și „A7-AGENT”.

Autoritățile americane au precizat că aceste entități au utilizat infrastructuri financiare complexe, inclusiv criptomonede, pentru a camufla sursa reală a fondurilor, Dar și pentru a permite transferurile financiare ale Rusiei, ocolind sancțiunile internaționale.

Unul dintre principalele instrumente folosite de aceste entități a fost crearea și operarea bursei de criptomonede Grinex. Aceasta a fost înființată de foști angajați ai Garantex. Asta după ce platforma inițială a fost supusă sancțiunilor internaționale. Scopul principal al noii platforme a fost să continue operațiunile Garantex sub o nouă identitate. Astfel facilitând transferul a miliarde de dolari în criptomonede și ocolind monitorizarea autorităților.

În cadrul acestui mecanism, a fost creat tokenul A7A5, un stablecoin realizat cu implicarea băncii de stat rusești Promsvyazbank și a companiilor afiliate lui Șor. Principiul său era simplu: o monedă A7A5 echivalează cu o rublă rusească.

Deși oficial tokenul era promovat ca o „nouă tehnologie financiară”, în realitate acesta reprezenta un mijloc de a efectua tranzacții care ocoleau restricțiile internaționale. În iulie 2025, publicația Elliptic a semnalat o creștere spectaculoasă a volumelor de tranzacții, cu peste un miliard de dolari pe zi. Mai mult, capitalizarea de piață a tokenului s-a triplat, ajungând la 521 de milioane de dolari în doar două săptămâni.

Firma „A7”, creată împreună cu Promsvyazbank, unde banca deține 49% și Ilan Șor 51%, are domeniul declarat ca fiind servicii financiare. În realitate este utilizată pentru finanțarea grupării politice a lui Șor în Republica Moldova. Aceasta demonstrează conexiunile directe dintre structurile financiare internaționale și activitățile politice din țară.

Pe lângă companiile lui Șor, lista sancțiunilor include și alte entități implicate în comerțul cu criptomonede între Moscova și alte țări. Scopul de a submina sancțiunile americane asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia. În aceeași listă se regăsesc persoane precum Serghei Mendeleev, co-fondator al Garantex și controlor al InDeFi Bank, Aleksandr Mira Serda, co-proprietar și director comercial al Garantex, Pavel Karavatsky, co-proprietar și director regional al Garantex, și Ekaterina Zhdanova. Acesta fiind implicată în spălarea a peste două milioane de dolari prin intermediul Garantex. Zhdanova fusese sancționată anterior de SUA în noiembrie 2023.