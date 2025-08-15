Social Amenzi de 7.500 lei pe zi pentru participanții la protestele plătite ale lui Ilan Șor







Republica Moldova. Persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv prin instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de 7.500 de lei pentru fiecare zi de prezență. Avertismentul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, după ce Șor a chemat cetățenii la proteste „nonstop” în centrul Chișinăului, promițând câte 3.000 de dolari lunar.

„Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că, împărțind 3.000 de dolari la 30 de zile, asta înseamnă 100 de dolari pe zi. Acum rămâne ca cetățeanul să vadă dacă o plată promisă de 100 de dolari pe zi o să acopere o amendă de 7.500 de lei pe zi pentru participarea la un protest plătit. (…) Dacă persoana va sta o lună în cort, cât trebuie pentru a primi cei 3.000 de dolari, până la urmă va trebui să plătească peste 200 de mii de lei, adică mai mult de 10 mii de dolari”, a calculat Cernăuțeanu la emisiunea „Dialog Deschis” de la deschide.md.

Șeful IGP a menționat că instituția a cerut Primăriei Chișinău să interzică manifestația, invocând riscuri majore de destabilizare și elemente infracționale depistate în timpul investigațiilor.

„Nu mă refer doar la plata pentru aceste proteste, ci la intenția din spatele acestei întruniri, pentru că sunt elemente de destabilizare a situației. Scopul nu este de a veni și de dormi în corturi 30 de zile, scopul este destabilizarea”, a subliniat oficialul.

Potrivit lui, oamenii legii nu vizează doar schimbarea locației din Piața Marii Adunări Naționale la Gară, ci interzicerea totală a acțiunii.

Cernăuțeanu a avertizat că toate persoanele care se vor deplasa spre protest vor deveni automat subiecți ai investigațiilor și sancționării. „Toți cetățenii trebuie să înțeleagă că ei vor purta răspundere nu pentru comiterea infracțiunii, dar pentru pregătirea de o astfel de infracțiune”, a precizat acesta.

Șeful Poliției Naționale a adăugat că scopul real al grupării Șor este provocarea de destabilizări în masă înaintea alegerilor parlamentare din toamnă. „Se organizează transport în teritoriu, sunt racolați tineri și alte persoane, după cum formulează curatorii: toți sănătoși. (…) Noi nu vom tolera și vom interveni în condițiile legii pentru a nu admite destabilizarea”, a punctat Cernăuțeanu.

Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară, a lansat apelul la proteste „nonstop” în PMAN începând cu 16 august, promițând 3.000 de dolari lunar participanților. După ce piața a fost rezervată unei expoziții organizate de Guvern, el a schimbat locația manifestației la Gara Chișinău. Poliția a solicitat autorităților locale să se adreseze împreună în instanță pentru a bloca protestul, însă Primăria a cerut „probe suplimentare”.