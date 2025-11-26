Decizie dată de judecători într-un dosar celebru din fotbalul românesc. Mari emoții pentru Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a fost achitat în dosarul în care era acuzat că a primit o mită de 3,5 milioane de euro pentru a facilita companiei RCS-RDS achiziționarea drepturilor TV din Liga I. La acea vreme, el era președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Decizia a fost luată de magistrații de la Curtea de Apel București, nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

În acest dosar, procurorii DNA au susținut că în perioada aprilie 2009 - mai 2011, Dragomir ar fi pretins 3,5 milioane de euro și ar fi primit 3,1 milioane, disimulați printr-un contract de asociere în participațiune între RCS-RDS și firma fiului său, Bodu SRL. Procurorii acuzau că LPF a fost mai înțelegătoare cu operatorul TV, iar Dragomir ar fi fost recompensat prin acest parteneriat, în spatele căruia s-ar fi ascuns, de fapt, mita.

Drepturile TV fuseseră vândute în 2008, către RCS - RDS și un partener, pentru suma de 100 de milioane de euro. Ulterior, au existat dificultăți cu plata banilor.

Procuorii mai spuneau că Dumitru Dragomir ar fi condiționat acordarea acestor facilități de intrarea operatorului într-un „parteneriat de afaceri” cu firma fiului său. Sub forma acestui parteneriat (contract de asociere), ar fi fost mascați cei 3,5 milioane ceruți, din care 3,1 milioane ar fi fost plătiți efectiv. Deci, juridic vorbind: banii ar fi fost pretinși în schimbul influenței exercitate asupra modului în care LPF gestiona contractul de drepturi TV și pentru a favoriza RCS-RDS în relația contractuală cu Liga.

În derularea contractului dintre LPF și RCS, compania ar fi finanțat în secret una dintre afacerile lui „Corleone”, salonul de evenimente „Crystal Palace Ballrooms”. Anchetatorii au luat în calcul un contract de publicitate încheiat în 2009 între RCS şi salonul de evenimente al lui Dragomir, „Crystal Palace”, bănuit că acoperă, de fapt, o mită din partea companiei de cablu pentru a obţine drepturile TV cu sprijinul şefului LPF.

„Nu scrie nicăieri că eu n-am voie să fac un contract cu o firmă. Liga nu are nicio implicare, eu personal am făcut acest contract cu RCS-RDS. Nu văd unde ar fi neconcordanța și conflictul de interese. Drepturile TV au fost acordate în urma unei licitații la care au fost martori și UEFA, și Consiliul Concurenței”, spunea „Corleone”.