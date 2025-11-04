Darius Vâlcov, cinci ani de închisoare după recursul în casație. Magistrații au menținut confiscarea averii

Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de inculpat. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei de la Vâlcov. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.

„Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023. Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare, descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, se arată în minuta ÎCCJ. Astfel:

-pedeapsa de 3 ani închisoare pentru trafic de influenţă;

-pedeapsa de 5 ani închisoare pentru spălarea banilor;

-sporul de 1 an închisoare.

Înalta Curte a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Vâlcov pentru trafic de influenţă ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Magistraţii au menţinut însă pedeapsa de cinci ani de închisoare aplicată pentru spălare de bani.

De asemenea, instanţa a precizat: „Anulează formele de executare emise în baza deciziei recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 5 ani închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv, şi durata pedepsei executate de la data de 14 august 2023 la zi. Menţine dispoziţia privind confiscarea sumei de 6.200.000 lei şi menţine măsurile asigurătorii dispuse faţă de inculpat până la concurenţa acestei sume”. A existat şi o opinie separată, care a recomandat respingerea recursului ca nefondat.

Vâlcov a fost condamnat în 2023 de Înalta Curte la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. În mai 2015, fostul ministru de Finanţe a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate – primar al municipiului Slatina, senator şi ministru de Finanţe.

Darius Vâlcov s-a predat autorităţilor italiene în 23 mai 2023, în Napoli. Conform legislaţiei italiene, competenţa de judecată a fost atrasă de Curtea de Apel Napoli. Instanţa italiană nu a dispus arestarea provizorie în vederea predării, iar Vâlcov a fost lăsat în libertate sub supraveghere. Anterior, fostul ministru fusese dat în urmărire de Poliţia Română și ulterior a fost extrădat în România.