Costurile de finanţare în lei ale României ating minime istorice după decizia CCR. Dobânda la 5 ani a ajuns la sub 6% pentru prima dată după 2022

Costurile de finanțare în lei ale României au continuat să scadă în ultimele zile, atingând niveluri care nu mai fuseseră înregistrate de câțiva ani. Dobânda pentru titlurile de stat cu scadența la cinci ani a coborât sub pragul de 6% pentru prima dată după aprilie 2022.

Ministerul Finanțelor a realizat recent o emisiune de obligațiuni cu scadența în octombrie 2033, prin care a atras 863 de milioane de lei de la băncile comerciale. Suma inițială estimată în prospect era de 600 de milioane de lei, însă cererea a depășit de două ori această valoare, confirmând interesul ridicat al dealerilor primari. Randamentul mediu de adjudecare a fost de 6,28%, în scădere față de 6,9% la licitația precedentă din noiembrie 2025 pentru aceeași serie de titluri.

Economiștii UniCredit Bank România subliniază că încrederea investitorilor a contribuit semnificativ la reducerea randamentelor.

„Încrederea investitorilor a continuat să împingă în jos randamentele obligațiunilor, după ce CCR a validat miercuri reforma pensiilor magistraților, mult amânată. Piața părea să anticipeze o revizuire în sus a proiecțiilor oficiale ale BNR privind inflația, randamentele continuând să scadă după publicarea raportului privind inflația din februarie. Cu toate acestea, nu pot fi excluse episoade de presiune ascendentă, deoarece dezacordurile din coaliția guvernamentală continuă”, explică analiștii.

Scăderea dobânzilor a fost vizibilă și în piața secundară, unde randamentele au scăzut pe toate scadențele. Cele mai semnificative mișcări au fost la titlurile pe trei ani, cu o reducere de 9 puncte de bază, până la 5,87% pe an, la titlurile pe cinci ani, cu o scădere de 10 puncte de bază, la 5,99% pe an, și la cele pe zece ani, cu 9 puncte de bază, până la 6,26% pe an.

Ultima dată când dobânda pe cinci ani a coborât sub 6% a fost în aprilie 2022, când piețele erau afectate de inflația ridicată și de invazia Rusiei în Ucraina. În octombrie 2022, dobânzile pe termen mediu și lung au ajuns aproape de 10% pe an. În primăvara lui 2025, tensiunile politice și turbulențele electorale au determinat creșteri ale randamentelor la peste 8% pe an, inversând temporar curba dobânzilor. Din decembrie 2025, randamentele au început o scădere constantă, cu aproximativ 60-70 de puncte de bază, pe măsură ce deficitul bugetar a fost redus.

Economiștii Erste observă că decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților poate susține randamente mai mici pe termen lung.

„În România, promisiunea de noi reforme după decizia Curții Constituționale care susține reforma pensiilor judiciare ar putea fi un factor care susține randamentele pe termen lung mai mici”, spun analiștii băncii.

Ministerul Finanțelor plănuiește o nouă emisiune de titluri în valoare de 400 de milioane de lei, cu scadență în 8,7 ani, care va fi lansată joi. Necesarul de finanțare pentru 2026 este estimat la 286 de miliarde de lei, corespunzând unui deficit bugetar de 6,4% din PIB, ceea ce implică o emisiune netă de 136 de miliarde de lei. În acest an, vor ajunge la scadență împrumuturi record, de circa 30 de miliarde de euro, ceea ce face managementul costurilor de finanțare esențial pentru buget.

Comparativ cu 2025, când deficitul cash a atins 7,7% din PIB (146 miliarde de lei), situația financiară a României înregistrează o ameliorare. În 2024, deficitul a fost de 8,7% din PIB (152,5 miliarde de lei).