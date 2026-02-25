Moldovenii care călătoresc în Regatul Unit trebuie să obțină Autorizația Electronică de Călătorie, altfel nu vor putea fi îmbarcați

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze teritoriul Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi obligați, începând cu data de 25 februarie, să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA). Măsura vizează vizitatorii din 85 de țări, inclusiv Republica Moldova, România, Statele Unite, Canada și statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Ambasadei R. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sistemul ETA va funcționa exclusiv în format digital, în conformitate cu noile reguli stabilite de autoritățile britanice.

ETA este o autorizație electronică pe care trebuie să o obțină toți călătorii care nu au nevoie de viză pentru Regatul Unit și care intenționează să călătorească sau să tranziteze teritoriul acestei țări.

Aceasta este valabilă pentru mai multe călătorii în Regatul Unit, pentru șederi de până la șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului și costă 16 lire sterline sau aproximativ 19 euro, dar Guvernul de la Londra declară pe site-ul său că intenționează să ridice prețul la 20 de lire sterline în viitor.

Cel mai simplu mod de a solicita o ETA este prin intermediul aplicației UK ETA, care poate fi descărcată de pe Google Play sau Apple Apps Store. Solicitanții pot aplica pe website-ul Guvernului britanic, dacă nu au acces la un smartphone, pe platforma oficială gov.uk.

„Se recomandă doar folosirea acestor platforme oficiale. Pentru a solicita o ETA, solicitanții trebuie să plătească o taxă (ETA costă 16 lire sterline), să furnizeze date de contact și datele din pașaport, să furnizeze o fotografie validă, respectând regulile pentru fotografiile digitale publicate pe site-ul GOV.UK, să răspundă la câteva întrebări. Vizitatorii trebuie să călătorească cu același pașaport pe care l-au folosit atunci când au solicitat o ETA”, precizează misiunea diplomatică.

Acest document digital plătit, conceput pentru a consolida securitatea la frontierele Regatului Unit, a fost introdus pentru cetățenii europeni la începutul lunii aprilie 2025, dar agenții de frontieră au putut să dea dovadă de flexibilitate în timpul controalelor.

Perioada de tranziție se încheie acum, iar „pasagerii fără o Autorizație Electronică de Călătorie vor fi împiedicați să se îmbarce” în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunțat Ministerul de Interne de la Londra într-un comunicat.

ETA a fost lansată în 2023, inițial pentru cetățenii din Qatar, apoi pentru alte țări din Golf, înainte de a fi extinsă. Până în septembrie 2025, au fost emise 19,6 milioane de Autorizații Electronice de Călătorie.

Acum, ETA este obligatorie pentru cetățenii din 85 de țări care nu au nevoie de viză pentru a vizita Regatul Unit pentru sejururi mai mici de șase luni sau care nu au permis de ședere.

ETA, legată digital de pașaport, este acordată în general în câteva minute de la depunerea unei cereri online sau prin intermediul unei aplicații, potrivit Ministerului de Interne, care anunță, totuși, un termen maxim de trei zile lucrătoare pentru procesare.

Acest demers este similar cu cel al sistemului american Electronic System for Travel Authorization (ESTA) și cu European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), pe care Uniunea Europeană urmează să îl lanseze la sfârșitul anului 2026.