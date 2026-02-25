Social

Primul oraș din România care vrea să interzică păcănelele, după ordonanța Guvernului

Primul oraș din România care vrea să interzică păcănelele, după ordonanța Guvernului
Păcănelele ar putea să fie interzise într-un prim oraș din România. Decizia de-a spune stop acestor așa-zis jocuri de noroc le aparține în totalitate administrațiilor locale, după cum a decis Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

Primul oraș din România care vrea să interzică păcănelele, după ordonanța Guvernului

În aceste noi condițiii, Mario De Mezzo, primarul orașului Slatina, a anunțat că are de gând să interzică jocurile de noroc în localitatea pe care o conduce. Edilul va înaintea o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităţilor de jocuri de noroc.

„Slatina va fi primul oraş liber de păcănele. În momentul în care Ordonanţa adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial în prima şedinţă de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri şi a tuturor păcănelelor.

Mario de Mezzo

Mario de Mezzo. Sursa foto: Facebook

„Nicio păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”

Nicio păcănea nu va mai funcţiona în municipiul Slatina. Nici una. Nu! Afară din Slatina toate păcănelele care au nenorocit o ţară întreagă. Adversarii mei politici vor spune: De Mezzo, dar pierzi impozite şi taxe. Pe aceşti adversari politici îi întreb: cât costă o viaţă?”, a anunțat primarul într-o postare publicată pe Facebook.

Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean

Exemplul tragediei unui tânăr care a pierdut bani și s-a sinucis la 27 de ani

El a dat exemplul unui tânăr care s-a sinucis din cauza disperării provocate de pierderile financiare suferite la jocurile de noroc. „Cât costă viaţa copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort, în râul Olt, în mandatul meu de prefect şi care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă vieţile copiilor, soţilor, taţilor, vieţi care sunt distruse de păcănele.

Pentru mine aceste vieţi sunt nepreţuite. Sănătatea oraşului este mai importantă pentru mine şi păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina”, a mai scris edilul din Slatina în postarea respectivă.

1
