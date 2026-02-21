Traian Băsescu: Călin Georgescu și susținătorii săi, o clică de nătărăi care vor să facă rău României

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că participarea lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington arată că anularea alegerilor din noiembrie 2024 nu mai reprezintă un subiect de interes pentru Statele Unite.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America”, a declarat Băsescu, la un post TV.

Fostul șef de stat a criticat, totodată, susținătorii lui Călin Georgescu: „Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două milioane de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane.

Donald Trump a vorbit foarte frumos despre Nicușor Dan în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duc Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare.”

Băsescu a sugerat ca președintele Nicușor Dan să desecretizeze ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a lămuri motivele anulării alegerilor. Totuși, fostul președinte a subliniat că explicațiile nu intră în atribuțiile președintelui:

„Problema anulării alegerilor, am spus de multă vreme, ar fi bine ca domnul președinte să dea dispoziție să i se aducă toate documentele de la CSAT-ul în care s-au constatat fraude, cu stenograme, să cheme procurorul general.

Poate pe Trump nu-l interesează, dar pe români poate-i interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu și 1,7 milioane ale doamnei Lasconi. Nimeni nu poate garanta că ar fi câștigat Georgescu. Motivele anulării alegerilor, după ce a fost validat, trebuie lămurit. Și nu poate fi lămurit de președinte. E o chestiune de anchetă a instituțiilor statului”, a spus Băsescu.

Președintele României Nicușor Dan a declarat că discuția cu Donald Trump la Consiliul Păcii a durat doar câteva zeci de secunde și a abordat chestiuni generale despre România. „Chestiuni de politețe, cum e România, adică, vă dați seama, că în câteva zeci de secunde nu poți să intri în chestiuni de substanță, chestiuni de politețe, nimic mai mult”, a spus Nicușor Dan.

El a mai spus că participarea sa la reuniune are un rol simbolic important în relația româno-americană și contribuie la pregătirea vizitei sale la Casa Albă: „Această pregătire a vizitei se face pe dosare tehnice la care lucrează ambasadele, consilierii, miniștrii și toți ceilalți. Faptul că am participat la această întâlnire a fost un mesaj simbolic important în relația româno-americană și în mod simbolic contribuie la acea vizită”.

Nicușor Dan a avut discuții scurte și cu secretarul de stat american Marco Rubio, precum și cu consilierii președintelui Donald Trump, pe durata participării la Consiliul Păcii de la Washington.