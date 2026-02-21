Dan Andronic, întrebare către suveraniști: Dacă Trump spunea Domnule Președinte Dan, luați-vă bandiții înapoi, era mai bine?

Participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea „Consiliului pentru Pace” (Board of Peace) de la Washington și interacțiunea sa cu Donald Trump au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public românesc.

Ieri, în cadrul podcastului Contrapunct, jurnalistul EVZ Dan Andronic a oferit o perspectivă diametral opusă criticilor formulate pe rețelele sociale, considerând vizita un succes major. A urmat o ciocnire a argumentelor. Totuși, viziunea sa a fost nuanțată și chiar contrazisă de interlocutorii săi, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu și jurnalistul Radu Coșarcă, care au amendat prestația lui Nicușor Dan. Cei diu au privit momentul cu mai mult scepticism.

Dan Andronic și-a început pledoaria printr-un atac direct la adresa celor care l-au ironizat pe președintele României Nicușor Dan pentru că Donald Trump i s-a adresat cu titulatura de „prim-ministru”. Pentru Andronic, fixarea pe acest detaliu reprezintă o dovadă de limitare.

„Toți v-ați legat de faptul că i-a spus prim-ministru. Voi vă dați seama ce tâmpenii spuneți?”, a exclamat jurnalistul. El a argumentat că mesajul real și profund pozitiv al lui Trump a fost complet ignorat de publicul românesc din cauza acestei erori de protocol. Andronic a subliniat că un președinte american care descrie românii drept un „popor fantastic” și oameni „foarte solidi” care „ajută” Statele Unite este un câștig de imagine imens.

Pentru a sublinia absurditatea criticilor legate de gafa de protocol, Dan Andronic a propus pe TikTok un exercițiu de imaginație tăios. El s-a întrebat retoric cum ar fi reacționat publicul românesc dacă Donald Trump ar fi folosit titulatura corectă, spunând „Domnule președinte Nicușor Dan”, dar ar fi transmis în schimb un mesaj profund jignitor, acuzând România că trimite în SUA doar „bandiți care vin să fure portofele” și „să spargă case”, cerând apoi repatrierea lor imediată.

Jurnalistul a punctat că un astfel de scenariu dezastruos, deși impecabil din punct de vedere protocolar, ne-ar fi arătat penibilul situației. Prin această comparație, Andronic a vrut să evidențieze cât de „opaci” și „limitați” devenim uneori, preferând să ne cramponăm de o simplă eroare de adresare în loc să vedem esența și să apreciem mesajul real, extrem de pozitiv, pe care liderul de la Casa Albă l-a transmis de fapt României.

„Eu n-am mai auzit președinte al Statelor Unite [...] care să vorbească atât de frumos despre România. [...] De la Donald Trump niciodată nu o să auzi lucruri de tipul ăsta decât dacă vrea să le spună”, a explicat Andronic, subliniind că Trump este „un creator de atmosferă” care nu citește discursuri dictate de alții.

Mai mult, Andronic a justificat prezența lui Nicușor Dan la Washington ca fiind vitală pentru relația bilaterală, mai ales în contextul în care premierul Ilie Bolojan (aflat la putere în acel moment) „a tamponat toate interesele americane, a blocat toate proiectele americane din România”. În acest context, spune Andronic, vizita președintelui a reprezentat „o gură de oxigen” pentru parteneriatul strategic.