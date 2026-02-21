Politica

Dan Andronic, întrebare către suveraniști: Dacă Trump spunea Domnule Președinte Dan, luați-vă bandiții înapoi, era mai bine?

Comentează știrea
Dan Andronic, întrebare către suveraniști: Dacă Trump spunea Domnule Președinte Dan, luați-vă bandiții înapoi, era mai bine?Dan Andronic, cu cravata americană. sursa: EVZ
Din cuprinsul articolului

Participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea „Consiliului pentru Pace” (Board of Peace) de la Washington și interacțiunea sa cu Donald Trump au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public românesc.

Ieri, în cadrul podcastului Contrapunct, jurnalistul EVZ Dan Andronic a oferit o perspectivă diametral opusă criticilor formulate pe rețelele sociale, considerând vizita un succes major. A urmat o ciocnire a argumentelor. Totuși, viziunea sa a fost nuanțată și chiar contrazisă de interlocutorii săi, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu și jurnalistul Radu Coșarcă, care au amendat prestația lui Nicușor Dan. Cei diu au privit momentul cu mai mult scepticism.

Dan Andronic, scenariu invers

Dan Andronic și-a început pledoaria printr-un atac direct la adresa celor care l-au ironizat pe președintele României Nicușor Dan pentru că Donald Trump i s-a adresat cu titulatura de „prim-ministru”. Pentru Andronic, fixarea pe acest detaliu reprezintă o dovadă de limitare.

„Toți v-ați legat de faptul că i-a spus prim-ministru. Voi vă dați seama ce tâmpenii spuneți?”, a exclamat jurnalistul. El a argumentat că mesajul real și profund pozitiv al lui Trump a fost complet ignorat de publicul românesc din cauza acestei erori de protocol. Andronic a subliniat că un președinte american care descrie românii drept un „popor fantastic” și oameni „foarte solidi” care „ajută” Statele Unite este un câștig de imagine imens.

Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe și București, până duminică. Lista drumurilor închise și cu restricții
Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe și București, până duminică. Lista drumurilor închise și cu restricții
Curtea de Conturi a descoperit erori de peste 33 milioane lei în administrația Bihorului condusă de Ilie Bolojan
Curtea de Conturi a descoperit erori de peste 33 milioane lei în administrația Bihorului condusă de Ilie Bolojan

Pentru a sublinia absurditatea criticilor legate de gafa de protocol, Dan Andronic a propus pe TikTok un exercițiu de imaginație tăios. El s-a întrebat retoric cum ar fi reacționat publicul românesc dacă Donald Trump ar fi folosit titulatura corectă, spunând „Domnule președinte Nicușor Dan”, dar ar fi transmis în schimb un mesaj profund jignitor, acuzând România că trimite în SUA doar „bandiți care vin să fure portofele” și „să spargă case”, cerând apoi repatrierea lor imediată.

Trump a vorbit elogios despre România

Jurnalistul a punctat că un astfel de scenariu dezastruos, deși impecabil din punct de vedere protocolar, ne-ar fi arătat penibilul situației. Prin această comparație, Andronic a vrut să evidențieze cât de „opaci” și „limitați” devenim uneori, preferând să ne cramponăm de o simplă eroare de adresare în loc să vedem esența și să apreciem mesajul real, extrem de pozitiv, pe care liderul de la Casa Albă l-a transmis de fapt României.

„Eu n-am mai auzit președinte al Statelor Unite [...] care să vorbească atât de frumos despre România. [...] De la Donald Trump niciodată nu o să auzi lucruri de tipul ăsta decât dacă vrea să le spună”, a explicat Andronic, subliniind că Trump este „un creator de atmosferă” care nu citește discursuri dictate de alții.

Mai mult, Andronic a justificat prezența lui Nicușor Dan la Washington ca fiind vitală pentru relația bilaterală, mai ales în contextul în care premierul Ilie Bolojan (aflat la putere în acel moment) „a tamponat toate interesele americane, a blocat toate proiectele americane din România”. În acest context, spune Andronic, vizita președintelui a reprezentat „o gură de oxigen” pentru parteneriatul strategic.

2
3
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    21 februarie 2026 la 10:49

    Este clar de multa vreme ca d-l Andronic este globalist. Este deci oarecum de inteles de ce denigreaza curentul suveranist si de ce lauda curentul globalist. Problema este ca, prejudecatile ii anesteziaza discernamantul, si nu-i prea iese nici una, nici cealalta.
    In cazul de fata, curentul suveranist nu are nicio vina, iar curentul globalist nu are niciun merit. Trump? Trump este flamboiant in exprimari. Cuvinte precum minunat, fantastic sunt mereu prezente in ce spune, si, impartial, le spune tuturor. Si cu Putin a avut o intalnire fantastica.

Stiri calde

11:07 - Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe și București, până duminică. Lista drumurilor închise și cu restricții
10:48 - Curtea de Conturi a descoperit erori de peste 33 milioane lei în administrația Bihorului condusă de Ilie Bolojan
10:43 - Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
10:41 - Momentul în care Regina Elisabeta i-a oferit lui Kate un sfat memorabil și amuzant
10:37 - Ilegalista ardeleancă fără studii care a făcut din propaganda comunistă un crez personal
10:30 - Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace: A vorbit coerent, dar trebuie analizat conți...

HAI România!

Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt

Proiecte speciale