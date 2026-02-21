Omul-cheie care a facilitat întâlnirea dintre Nicușor Dan și Marco Rubio. Ce rol are în relațiile bilaterale România - SUA

Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, joacă un rol central în facilitarea contactelor oficiale dintre România și Statele Unite, inclusiv întâlniri ale președintelui Nicușor Dan cu lideri americani, relatează Digi24.

Paolo Zampolli, diplomat și om de afaceri cu o rețea extinsă în Statele Unite, a devenit un punct de legătură important între București și Washington. În calitatea sa de trimis special al SUA pentru parteneriate globale, Zampolli a facilitat recent întâlniri ale președintelui României, Nicușor Dan, cu oficiali americani de rang înalt, printre care și senatorul Marco Rubio.

Cariera lui Zampolli a început în lumea modelingului, iar de-a lungul anilor a dezvoltat conexiuni personale cu numeroase personalități influente din Statele Unite.

În trecut, el a avut un rol în cariera Melaniei Trump, prezentând-o fostului om de afaceri Donald Trump în perioada în care aceasta își construia parcursul de top-model. Aceste legături au rămas active și în prezent, Zampolli fiind considerat un apropiat al Primei Doamne.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de AMB PAOLO ZAMPOLLI (@ambassadorzampolli)

Vizita sa în România, în august 2025, a fost documentată oficial de ambasada SUA la București și a inclus întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, patriarhul Daniel și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Scopul vizitei a fost de a consolida relațiile bilaterale și de a sprijini organizarea de către Statele Unite a Campionatului Mondial de Fotbal.

După revenirea în SUA, Zampolli a continuat să fie un punct de contact pentru oficiali români aflați în vizită în capitala americană. Ministrul de externe Oana Țoiu și alți membri ai guvernului român au avut acces la rețeaua sa extinsă, facilitând astfel întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane. Rolul său a fost din nou relevant în contextul vizitei recente a președintelui Nicușor Dan la Washington, unde au fost organizate scurte întâlniri de curtoazie cu membri ai echipei președintelui american Donald Trump.

Paolo Zampolli este prezentat ca un actor cheie în relațiile bilaterale, folosindu-și experiența și rețeaua personală pentru a conecta oficiali români cu persoane influente din SUA.