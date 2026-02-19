Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului

Președintele Nicușor Dan, aflat în Statele Unite ale Americii la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Șeful statului apare în fotografii alături de Rubio, ținând în mână o șapcă inscripționată cu MAGA.

Conform fotografiilor publicate de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan a avut joi o scurtă discuție cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat tema discuției dintre cei doi. În pozele publicate, președintele Nicușor Dan apare ținând în mână o șapcă roșie, inscripționată cu MAGA.

Președintele a declarat, în timpul discursului, că statele pot conta pe eforturile României pentru reconstruirea Gazei.

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza. Cred că toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum acționăm pentru asta, iar de aceea această reuniune și acest format sunt importante. Această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo. Am făcut deja acest lucru și putem ajuta aproximativ o mie de copii și patru mii de membri ai familiilor lor. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a declarat că România poate contribui și în domeniul educației, prin dezvoltarea unor programe dedicate studenților.

„În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenți palestinieni și putem extinde programul, dar și să ajutăm la reconstruirea și renovarea școlilor din Gaza.În al patrulea rând, putem contribui la ceea ce este cel mai important. Avem experiență și putem ajuta la reconstruirea instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru și în alte părți ale lumii, deci avem expertiză. Putem contribui cu experți. Avem o tradiție bună cu palestienii și evreii. Deci, puteți conta pe noi”, a explicat șeful de stat.

Președintele României a fost singurul observator din blocul european invitat de Trump să se adreseze Consiliului pentru Pace. Statutul de observator permite unei țări să participe la reuniune și să formuleze observații pe marginea discuțiilor, însă nu îi oferă drept de vot.