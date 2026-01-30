Schimbare la vârful CSAT. Cine e noul secretar numit de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a decis reorganizarea funcției de secretar al Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin numirea lui Sorin Cîrstea în această poziție, potrivit unor decrete semnate vineri, 30 ianuarie. Măsura produce efecte începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Prin actele normative publicate de Administrația Prezidențială, președintele a dispus trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Vasile Mihai Șomordolea din Ministerul Apărării Naționale, precum și eliberarea acestuia, la cerere, din funcția de consilier de stat. În același timp, Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Sorin Cîrstea ca nou consilier de stat, cu atribuții de secretar al CSAT, începând cu aceeași dată.

Sorin Cîrstea este general și are o experiență extinsă în structurile militare specializate în operații psihologice. El a deținut funcția de comandant al Combined Joint Psychological Operations Task Force din cadrul misiunii Resolute Support desfășurate în Afganistan, unde a coordonat activități specifice sprijinirii forțelor aliate.

Pentru activitatea sa din teatrul de operații afgan, Sorin Cîrstea a fost decorat de președintele Afganistanului cu medalia Ghazi (Erou) Mir Bach Khan, cea mai înaltă distincție acordată de autoritățile de la Kabul, în semn de apreciere pentru profesionalismul demonstrat și pentru sprijinul oferit instituțiilor de securitate afgane.

Începând din anul 2014, Sorin Cîrstea se află la conducerea Centrului de Operații Psihologice al Armatei Române. Formarea sa militară a început la Școala Militară de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană. Ulterior, și-a completat studiile cu o licență în electromecanică, obținută în 1997, și o licență în psihologie, finalizată în 2005, conform Q Magazine.

În anul 2010, Sorin Cîrstea a obținut titlul de doctor în științe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, susținând teza intitulată „Operațiile psihologice în sprijinul managementului crizelor și conflictelor militare moderne”. Cinci ani mai târziu, a absolvit Colegiul Național de Apărare, în cadrul programului postuniversitar dedicat problemelor actuale ale securității naționale.

Cariera sa în domeniul operațiilor psihologice a început în 2003, odată cu integrarea în Centrul de Operații Psihologice, unde a ocupat inițial funcția de șef al compartimentului de testare și evaluare a produselor psihologice. Ulterior, a avansat prin mai multe poziții de conducere, de la șef birou operații și instrucție și șef de secție PSYOPS la nivel de brigadă, până la șef de stat major și locțiitor al comandantului centrului.

De-a lungul carierei sale, Sorin Cîrstea a participat la cinci misiuni în zone de conflict, inclusiv în Afganistan și Kosovo. Cea mai importantă funcție externă a fost cea de comandant al Elementului de sprijin pentru operații psihologice din Pristina, în cadrul KFOR, precum și din Kabul, Afganistan, în structurile Comandamentului Întrunit ISAF. Activitatea sa a fost recompensată de-a lungul anilor cu multiple distincții, atât pentru misiunile desfășurate în afara țării, cât și pentru cele din structurile militare naționale.