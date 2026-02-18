Tensiunile din interiorul coaliției s-au acutizat după ultima întâlnire. Replică memorabilă a lui Dominic Fritz

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan, într-o discuție care a durat mai bine de trei ore. Întâlnirea s-a desfășurat într-un climat tensionat, cu schimburi ferme de replici între Ilie Bolojan și liderii USR și UDMR.

Potrivit stiripesurse.ro, președintele nu susține reducerea bugetelor pentru salarii, măsură dorită de premierul Ilie Bolojan, și i-a cerut explicații șefului Guvernului. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, și liderul USR, Dominic Fritz, s-au alăturat criticilor.

Cea mai urgentă problemă vizează norma de hrană a angajaților din sectorul public, pe care premierul intenționează să o elimine. Măsura întâmpină însă opoziție puternică din partea ministrului Apărării, Radu Miruță (USR), precum și din partea liderilor coaliției de guvernare.

„Dacă nu se taie norma de hrană, atunci trebuie să tăiem de la investiții”, ar fi afirmat Bolojan.

Liderul USR, Dominic Fritz, a adoptat o poziție care i-a surprins pe toți cei prezenți. El a declarat că, dacă norma de hrană va fi eliminată în domeniul Apărării, portofoliu administrat de USR, se va opune ferm ca sumele respective să fie direcționate către ministerele conduse de PSD.

Poziția lui Dominic Fritz a provocat tensiuni în coaliție și, potrivit sursei citate, i-ar fi surprins atât pe Ilie Bolojan, cât și pe Nicușor Dan.

În cazul în care norma de hrană va fi eliminată pentru angajații din sectorul public cu salarii mai mari de 6.000 de lei, economia la bugetul de stat ar putea ajunge la aproximativ 2 miliarde de lei.

Ministrul Apărării a anunțat, la Parlament, că nu va semna eliminarea normei de hrană pentru militari. El a menționat că pot fi reduse cheltuieli la alte capitole din MApN, însă nu din zona veniturilor.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace. Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a afirmat acesta.