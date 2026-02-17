Hotelierii de pe litoral au dat startul angajărilor pentru sezonul estival. Ce salarii au cameristele

Deși mai sunt câteva luni până la debutul oficial al sezonului estival, hotelierii de pe litoralul românesc au dat deja startul campaniilor de recrutare, încercând să evite criza de personal cu care s-au confruntat în anii precedenți și să își asigure din timp angajații necesari pentru perioada aglomerată de vară. Conform anunțurilor publicate pe OLX, patronii din turism caută cameriste, recepționeri, ospătari și barmani, iar ofertele de angajare au început să apară încă din luna februarie

Potrivit anunțurilor publicate de hotelieri, salariile oferite în 2026 sunt ușor mai ridicate comparativ cu anii anteriori, în condițiile în care deficitul de personal rămâne una dintre cele mai mari probleme ale industriei ospitalității.

Astfel, cameristele pot câștiga până la 4.500 de lei pe lună, în timp ce o recepționeră cu experiență va încasa în jur de 5.000 de lei. Pentru posturile de ospătari și barmani, veniturile diferă în funcție de programul de lucru, hotelul angajator și nivelul bacșișului, care în sezonul de vârf poate reprezenta o parte importantă din câștigul total.

În același timp, hotelurile caută și personal pentru poziții esențiale, dar mai puțin vizibile, precum spălători de vase, roluri fără de care activitatea zilnică nu poate funcționa eficient în perioadele aglomerate.

Calendarul de recrutare arată că primele angajări vor începe încă din luna aprilie, când hotelurile intră în etapa de pregătire pentru sezon.

În cazul unui hotel din Eforie, cameristele sunt așteptate să înceapă activitatea din 15 aprilie 2026, în timp ce restul pozițiilor vor fi ocupate începând cu data de 30 aprilie, astfel încât personalul să fie deja format înaintea sosirii primului val important de turiști.

Această strategie este tot mai frecvent utilizată de patronii din turism, care încearcă să evite situațiile din anii trecuți.

Pentru a atrage mai ușor angajați, mulți hotelieri oferă și beneficii suplimentare. Printre acestea se numără cazarea pe perioada contractului și decontarea transportului la finalul sezonului, avantaje importante mai ales pentru cei veniți din alte zone ale țării.