Salariul mediu net în România a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, potrivit datelor INS

Câștigul salarial mediu net în România a ajuns la 5.914 lei în luna decembrie 2025, înregistrând o creștere de 299 de lei, adică 5,3%, comparativ cu luna noiembrie 2025. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și reflectă evoluția veniturilor salariale într-o perioadă în care primele de final de an și bonusurile au influențat nivelul remunerațiilor din economie.

Potrivit INS, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.868 lei în decembrie 2025, cu 497 de lei mai mare decât în luna precedentă. Creșterea salarială a fost determinată, în principal, de acordarea primelor ocazionale, a bonusurilor pentru performanță, a celui de-al 13-lea salariu și a altor beneficii financiare sau în natură.

Instituția statistică arată că aceste fluctuații sunt obișnuite la final de an, când recompensele financiare acordate angajaților duc la creșteri temporare ale salariilor medii.

„În luna decembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025”, arată INS.

Comparativ cu decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%, însă câștigul salarial real, care ține cont de inflație, a fost de 95,5%, ceea ce indică o ușoară scădere a puterii de cumpărare în raport cu anul precedent.

Diferențele salariale între sectoarele economice rămân semnificative. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu a ajuns la 13.012 lei. Un nivel salarial apropiat a fost raportat în sectorul tehnologiei informației, unde câștigul salarial mediu net a fost de 12.588 lei.

La polul opus se află domenii precum hotelurile și restaurantele, unde salariul mediu net a fost de 3.557 lei, și industria confecțiilor, unde câștigul salarial mediu net a fost de 3.581 lei.

Aceste diferențe reflectă structura economiei românești și nivelul de specializare cerut în diferite domenii, dar și productivitatea și profitabilitatea sectoarelor respective.

În decembrie 2025, cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în sectorul energetic și în intermedierile financiare.

INS arată că salariile au crescut cu 28,4% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă, respectiv cu 26,4% în intermedierile financiare.

Creșteri între 12% și 23% au fost raportate în mai multe domenii industriale și de servicii, printre care industria metalurgică, telecomunicațiile, transporturile pe apă, industria farmaceutică și tranzacțiile imobiliare.

Majorări între 7,5% și 11,5% au fost înregistrate în comerț, activități profesionale și tehnice, extracția minereurilor metalifere și industria construcțiilor metalice.

Potrivit INS, aceste creșteri au fost determinate de bonusuri, realizări de producție mai mari, contracte suplimentare sau restructurări de personal.

Nu toate domeniile economice au înregistrat creșteri salariale în decembrie. În unele activități economice s-au raportat scăderi ale câștigului salarial mediu net, determinate în principal de faptul că în lunile anterioare au fost acordate prime și bonusuri care nu s-au mai regăsit în decembrie.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în fabricarea de mașini și echipamente, unde salariul mediu net a scăzut cu 9,6%.

Reduceri mai mici, între 0,5% și 3%, au fost raportate în IT, transporturi aeriene, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice și fabricarea echipamentelor electrice.

INS explică faptul că astfel de variații sunt normale și depind de ciclurile economice, de contracte și de nivelul producției.

În sectorul bugetar, evoluția salariilor a fost diferită de cea din sectorul privat. În sănătate și asistență socială, salariul mediu net a crescut ușor, cu 0,3%, comparativ cu luna noiembrie.

În schimb, în învățământ salariul mediu net a scăzut cu 2,5%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice în perioada vacanței școlare.

În administrația publică, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 0,4%.

Aceste variații sunt explicate de specificul activităților din sectorul public și de modul în care sunt plătite anumite activități sezoniere sau suplimentare.

INS subliniază că evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile salariului mediu net, cât și de rata inflației. Primele acordate în anumite luni pot genera creșteri temporare ale salariului mediu, însă la nivelul întregului an aceste fluctuații tind să se estompeze.

Raportat la luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 255,7% în decembrie 2025, cu 12,4 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie 2025.