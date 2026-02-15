Miruță, după întâlnirea cu Mark Rutte: Nimic nu este automat sau garantat

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut publice pe Facebook imagini de la Conferința de Securitate de la München, în care apare discutând cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Fotografiile surprind un schimb de idei purtat în picioare, pe unul dintre holurile centrului unde are loc reuniunea, fără elementele unei întrevederi oficiale anunțate în prealabil.

În textul care însoțește imaginile, ministrul a pus accent pe necesitatea unei implicări active a României în arhitectura de securitate europeană. „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, a transmis el.

Radu Miruță a caracterizat dialogul cu Mark Rutte drept unul orientat spre interesele naționale. „Întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost una importantă pentru România”, a scris ministrul, subliniind că discuția a vizat poziționarea țării într-un climat de securitate complicat.

Un punct central al conversației a fost consolidarea Flancului Estic al Alianței Nord-Atlantice. Oficialul român a arătat că această zonă trebuie privită ca un ansamblu strategic continuu, de la nordul Europei până la Marea Neagră. În opinia sa, România trebuie să fie tratată drept un element-cheie în această ecuație regională.

În același mesaj, ministrul a atras atenția că actualul context internațional nu permite abordări pasive. „Europa își consolidează forța, NATO rămâne pilonul central al securității noastre, dar nimic nu este automat sau garantat”, a precizat el, sugerând că fiecare stat trebuie să își susțină activ interesele.

România a fost reprezentată la conferința din Germania de ministrul Apărării și de ministrul de Externe. Absența președintelui Nicușor Dan a generat comentarii privind nivelul de reprezentare la unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității. Evenimentul de la München este cunoscut pentru discuțiile informale și întâlnirile bilaterale care pot influența decizii strategice.