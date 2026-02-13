Rutte a anunțat că NATO intră într-o nouă etapă: Conducere europeană mai puternică, cu sprijin strategic american

Secretarul general al NATO,Mark Rutte, a declarat că alianța va avea o conducere europeană mai puternică, pe fondul creșterii cheltuielilor militare ale statelor europene, în timp ce SUA rămân un pilon esențial al organizației.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța nord-atlantică va evolua în următorii ani către o structură în care statele europene vor avea o responsabilitate mai mare în domeniul securității, fără ca Statele Unite să își reducă rolul strategic.

Declarațiile au fost făcute vineri, în marja Conferinței de securitate de la München, într-un context internațional marcat de presiuni crescute asupra statelor europene pentru consolidarea capacităților de apărare.

„În următorii ani, vom vedea din ce în ce mai mult o NATO condusă mai mult de Europa, dar în acelaşi timp cu SUA absolut ancorată în organizaţie”, a declarat Rutte reporterilor.

Secretarul general al NATO a explicat că această transformare va avea loc gradual și în coordonare cu Washingtonul, în cadrul mecanismelor existente de planificare militară ale alianței.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem”, a precizat Mark Rutte.

Mark Rutte a făcut referire și la discursul programat al secretarului de stat american Marco Rubio la Conferința de securitate de la München, arătând că Washingtonul va continua să insiste asupra rolului mai activ al Europei în NATO.

Potrivit declarațiilor sale, mesajul american este unul constant și vizează echilibrarea responsabilităților între cele două maluri ale Atlanticului.

„Mă aştept ca acest lucru să ajute doar la consolidarea poziţiei SUA în cadrul NATO. Desigur, nu eu scriu discursul, dar am toată încrederea în acesta”, a precizat Rutte.

Secretarul general al NATO a subliniat că majorarea cheltuielilor pentru apărare nu este determinată exclusiv de solicitările Statelor Unite, ci și de evoluțiile de securitate din regiune.

„Europenii îşi măresc cheltuielile pentru apărare nu numai pentru că SUA le cer acest lucru, ci şi pentru că au nevoie de ele din cauza ameninţării ruseşti”, a menţionat Mark Rutte.