Florin Manole anunță zero concedieri în Ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a respins ferm, într-o conferință de presă, posibilitatea unor concedieri în sectorul public ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare cu aproximativ 10% în cursul acestui an, subliniind că restructurările nu vor viza personalul din instituțiile aflate în subordinea ministerului.

Ministrul a precizat că direcția actuală vizează eficientizarea aparatului administrativ, nu diminuarea numărului de angajați. Acesta a insistat asupra faptului că nu va recurge la disponibilizări: „Nu dăm afară pe nimeni. Zero concedieri.”

Florin Manole a adăugat că eventualele schimbări de personal nu vor fi generate de decizii politice de reducere a posturilor, ci, în mod excepțional, de situații punctuale.

Oficialul a spus că instituțiile din subordinea ministerului funcționează deja cu resurse umane insuficiente, motiv pentru care reducerea personalului nu este considerată o opțiune realistă. În viziunea sa, ajustarea cheltuielilor trebuie realizată prin reorganizarea structurilor interne și optimizarea altor tipuri de costuri, fără a afecta veniturile angajaților.

„Nu mai avem de unde să tăiem oameni. Reducerile trebuie făcute din reorganizare şi din alte cheltuieli decât cele direct cu veniturile oamenilor”, a explicat ministrul Muncii.

Acesta a atras atenția și asupra situației Inspecției Muncii, instituție care, potrivit datelor prezentate de el, a pierdut aproximativ jumătate din personal începând cu anul 2008. În acest context, Florin Manole a ridicat problema eficienței instituționale și a capacității reduse de control.

„Credeţi că este o inspecţie a muncii mai puternică raportat la cei care încalcă legea? Nu. Este cu 50% mai slabă”, a afirmat ministrul, adăugând că această situație afectează inclusiv mediul de afaceri corect, care respectă obligațiile fiscale și legislative.

În cadrul aceleiași vizite, oficialul a participat la o întâlnire cu managerii instituțiilor aflate în coordonarea Ministerului Muncii, unde au fost discutate măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și modul de aplicare al acestora în sistem.

Florin Manole a mai precizat că mai multe consilii județene au transmis solicitări pentru suplimentarea personalului din domeniul asistenței sociale, estimările cumulând aproximativ 2.500 de posturi la nivel național, ceea ce, în opinia sa, evidențiază deficitul existent în sistem.

„Nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus”, a subliniat ministrul, explicând că obiectivul autorităților este menținerea funcționalității serviciilor sociale, de ocupare a forței de muncă și de inspecție, fără reducerea capacității instituționale.