Amendamentele PSD pentru pensii și ajutoare, adoptate în Comisia de Muncă. Ce urmează

Dezbaterile asupra Legii bugetului au început în Parlament, iar primele modificări au fost adoptate în Comisia de Muncă. Amendamentele propuse de PSD au fost aprobate cu sprijinul parlamentarilor de la UDMR și al unor reprezentanți ai opoziției, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă, arată Gândul. Potrivit social-democraților, modificările vizează în principal măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Chiar dacă premierul Ilie Bolojan s-a opus inițiativelor, PSD a decis să le transforme în amendamente la proiectul de buget aflat în dezbatere.

În Comisia de Muncă, propunerile au trecut cu voturile PSD-UDMR și cu susținerea unor parlamentari din AUR și SOS România. Votul negativ al PNL și USR este interpretat de social-democrați drept un semnal al tensiunilor din coaliția de guvernare.

De marți, proiectul de buget intră în dezbaterea comisiilor parlamentare de specialitate. Plenul reunit îl va analiza miercuri, iar votul final este programat pentru joi.

Luni, Sorin Grindeanu a declarat că valoarea totală a amendamentelor este de aproximativ 1,1 miliarde de lei și că suma este redusă în raport cu dimensiunea economiei sau cu bugetul total al statului.

Social-democrații susțin că au identificat două surse suplimentare de venituri la bugetul de stat, care ar putea aduce în total 2,3 miliarde de lei. În opinia PSD, aceste sume nu au fost luate în calcul de Ministerul Finanțelor, deși ar putea fi colectate.

Prima sursă indicată este recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile sociale. Potrivit amendamentelor depuse, statul ar putea încasa cel puțin 1,3 miliarde de lei din suma restantă de 3,7 miliarde de lei. Social-democrații afirmă că aceste restanțe provin din contribuții reținute din salariile angajaților pentru pensii, dar care nu au fost virate către stat.

A doua sursă este reprezentată de creșterea încasărilor din TVA cu încă un miliard de lei. Calculul PSD arată că, împreună, cele două măsuri ar putea aduce la buget aproximativ 2,3 miliarde de lei.

Amendamentele depuse de PSD includ și eliminarea contribuției la sănătate pentru anumite categorii sociale. Propunerea vizează mamele, veteranii de război, persoanele invalide și personalul monahal, măsură pe care social-democrații o consideră un sprijin necesar.

În același pachet de modificări se regăsesc și alte măsuri punctuale. Printre acestea se numără acordarea unui ajutor financiar unic pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei.

De asemenea, PSD propune alocarea a 100 de milioane de lei pentru brățările electronice utilizate în sistemul de supraveghere judiciară.

Amendamentele mai prevăd sprijin financiar pentru familiile cu venituri reduse și copii, ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități și un ajutor destinat unui număr de aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.