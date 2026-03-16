Grindeanu are noi nemulțumiri legate de buget. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Bugetul propus de Guvernul Bolojan nu îi protejează pe românii de rând, afirmă Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD).

Liderul politic susține că PSD reprezintă aproximativ 46% din Coaliția de guvernare, iar politicile social-democrate ar trebui să fie mai vizibile în modul în care sunt alocate resursele bugetare.

În plus, Sorin Grindeanu a avertizat că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă măsurile sociale susținute de partid nu vor fi incluse în buget, decizie care ar putea duce la alegeri parlamentare anticipate.

Grindeanu, clarificări legate de buget

El a adăugat că PSD nu va sprijini un guvern minoritar și nu va face alianțe cu AUR. Astfel, social-democrații ar urma să ia o decizie până de Paști.

„Noi am anunțat din timp că vrem acest pachet care este în jur de 3 miliarde. Sunt lucruri pe care refuz să le negociez – indemnizația copiilor cu dizabilități, pensiile mici, CASS pentru mame, veteranii de război, deținuții politici”, a explicat el.

În viziunea sa, bugetul pentru anul în curs a fost conturat „după chipul și asemănarea lui Bolojan”.

„Noi avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care, în mare, are grija până la urmă a oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți. Noi reprezentăm cam 46% din ponderea Coaliției de guvernare. Domnul Bolojan este președintele PNL, dar este premier și cu voturile PSD. Deci aici ar trebui să discutăm și despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le are în această pondere”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că Pachetul de Solidaritate este destinat românilor din diverse categorii sociale, de la pensionari și familii cu copii, la persoane cu dizabilități, muncitori cu salariul minim, agricultori și antreprenori.

„Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului, ci, până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejați. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră”, a continuat el

Social-democrații vor depune amendamente în Parlament

Grindeanu a anunțat că luni PSD va depune amendamente în Parlament pentru a susține Pachetul de Solidaritate.

„1,1 miliarde reprezintă ceea ce noi mâine dimineață la prima oră vom depune ca amendamente în Parlament pentru a completa toate lucrurile legate de Pachetul de solidaritate”, a adăugat el.

Consiliul Politic Național al PSD a decis duminică să voteze bugetul de stat pentru 2026, însă partidul va propune amendamente.

Grindeanu, mesaj pentru Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis duminică, după Consiliul Politic Național al partidului, o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan.

În document, Grindeanu anunță că social-democrații vor vota bugetul de stat pentru 2026, dar vor susține amendamente care să reflecte viziunea lor și să asigure finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, destinat sprijinului pentru 3,5 milioane de familii.

Liderul PSD a criticat abordarea premierului, considerând-o inacceptabilă, și i-a cerut să susțină cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție.

„Prin prezenta, vă anunţ oficial că în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raţionale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susţine însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea noastră social-democrată”, a arătat Sorin Grindeanu.

