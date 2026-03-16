PSD a propus amendamente pentru creșterea veniturilor bugetare și susținerea categoriilor vulnerabile

PSD a depus amendamente la bugetul de stat pentru 2026, propunând surse suplimentare de venit de 2,3 miliarde lei și măsuri de sprijin pentru pensionari, mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat depunerea mai multor amendamente la proiectul bugetului de stat pentru 2026, prin care propune identificarea a două surse de venit suplimentare, în valoare totală de 2,3 miliarde lei. Social-democrații susțin că Ministerul Finanțelor le-a trecut cu vederea.

Prima sursă vizează recuperarea unei cote din arieratele la buget privind contribuțiile de asigurări sociale (CAS). PSD precizează că totalul restanțelor este de 3,7 miliarde lei, iar ținta de recuperare propusă de partid este de 1,3 miliarde lei. „Aceste restanțe la buget înseamnă bani opriți din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat”, a transmis PSD.

Cea de-a doua sursă identificată de social-democrați se referă la colectarea suplimentară de TVA, estimată la 1 miliard lei, pe fondul creșterii prețului combustibililor. Potrivit PSD, majorarea prețurilor generează venituri mai mari încasate de întreaga piață a combustibililor, o ramură importantă a economiei.

Social-democrații precizează că din suma totală de 2,3 miliarde lei, o parte va fi utilizată pentru finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, necesarul estimat fiind de 1,1 miliarde lei. O altă parte, de aproximativ 500 milioane lei, va compensa pierderile de venit rezultate în urma eliminării CASS pentru mame, veterani de război și foști deținuți politici. Restul sumelor rămân la dispoziția Ministerului Finanțelor pentru a fi redistribuite intern, în funcție de necesități.

PSD argumentează importanța scutirii de CASS pentru mai multe categorii sociale. „Eliminarea CASS pentru veterani și văduvele de război este un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foștilor deținuți politici reprezintă o reparație morală pentru suferințele îndurate în timpul dictaturii comuniste”, a anunțat partidul.

De asemenea, partidul susține că scutirea de contribuție pentru persoanele cu dizabilități are o „dimensiune profund umanitară, deoarece aceștia se confruntă zilnic cu limitări și dificultăți majore”. În privința personalului monahal, PSD consideră că statul transmite astfel un semn de respect față de vocația și austeritatea unei vieți dedicate valorilor morale și spirituale.

În ceea ce privește mamele aflate în concediu de creștere copil, social-democrații subliniază că „această scutire nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică”. Partidul menționează că veniturile acestor mame sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creștere și îngrijire a copiilor, mai ales în cazul celor care necesită terapii speciale, sunt considerabile.

PSD propune alocarea a 1,1 miliarde lei în credite de angajament și credite bugetare pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Fondurile ar urma să susțină familiile cu copii și venituri reduse, familiile care au copii cu handicap și aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Estimările pentru anul 2026 indică un necesar total de 2,65 miliarde lei pentru implementarea acestor măsuri.

Potrivit PSD, Ministerul Finanțelor a aprobat deja o suplimentare de 2,8 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei sunt destinate compensării facturilor la energie, conform OUG nr. 27/2022. Diferența de 1,55 miliarde lei ar urma să susțină măsurile sociale. În aceste condiții, social-democrații atrag atenția că rămâne un deficit de finanțare de aproximativ 1,1 miliarde lei pentru acoperirea integrală a măsurilor propuse. „În absența alocării suplimentare a acestor fonduri, implementarea integrală a măsurilor de sprijin destinate familiilor vulnerabile și pensionarilor nu poate fi asigurată”, a mai anunțat PSD.