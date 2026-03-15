Consiliul PSD, în ședință pentru a stabili amendamentele la bugetul de stat

Conducerea Partidul Social Democrat (PSD) s-a reunit duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Național pentru a decide strategia partidului înaintea votului final asupra bugetului de stat pe 2026. Social-democrații sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului adoptat de Guvern și anunță că vor încerca să modifice documentul prin amendamente depuse în Parlament.

Votul final asupra bugetului este programat joi, iar dezbaterile parlamentare ar urma să înceapă luni.

Potrivit liderului PSD, Sorin Grindeanu, decizia privind votul partidului va fi luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a declarat liderul social-democrat.

PSD este nemulțumit deoarece o parte dintre măsurile propuse în așa-numitul „pachet de solidaritate” nu au fost incluse în proiectul de buget adoptat de Guvern.

Social-democrații intenționează să introducă în dezbaterile parlamentare mai multe amendamente prin care să își impună măsurile sociale.

Sorin Grindeanu a explicat că partidul nu va negocia politic aceste propuneri, ci va miza pe sprijinul parlamentarilor din toate partidele.

„Nu vom face acest lucru. Noi venim cu amendamente care pot să fie votate sau nu, fără negocieri. Nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi sau eliminarea CASS-ului pentru mame, pentru veteranii de război, pentru personalul monahal sau pentru deţinuţii politici. Sunt lucruri care pot să fie votate sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. O să apelez la buna credinţă a parlamentarilor”, a afirmat liderul PSD.

La rândul său, liderul PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că proiectul bugetului nu poate fi adoptat în forma actuală și a anunțat că grupul parlamentar al PSD va încerca să impună amendamentele partidului.

„Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă”, a spus Băluță.

Acesta l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de empatie față de problemele sociale.

Reacții critice au venit și din partea liberalilor. Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că PSD și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar acționa în tandem pentru înlăturarea premierului.

„Jocul politic făcut de PSD şi AUR ne arată că sunt într-un tandem şi au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan. Este un joc periculos care poate arunca ţara în aer”, a declarat Muraru.

El a avertizat că o criză politică în actualul context geopolitic ar putea afecta grav economia și ratingul de țară al României.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că proiectul trebuie adoptat rapid, în forma propusă de Guvern.

„Este un buget realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii. Reprezintă cheia continuării reformelor începute în cele nouă luni de când Guvernul este condus de premierul Ilie Bolojan”, a afirmat Abrudean.

Potrivit acestuia, caracterul realist al bugetului este confirmat inclusiv de Consiliul Fiscal, care a avut aprecieri pozitive la adresa proiectului.

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că legea bugetului va fi adoptată de Parlament, chiar dacă în spațiul politic există tensiuni.

Întrebat dacă ar lua în calcul demisia în cazul în care bugetul ar fi respins sau modificat major, premierul a răspuns că este sigur de adoptarea documentului.

„Bugetul va trece de votul Parlamentului şi sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greşelile pe care le-am făcut în anii trecuţi”, a declarat Bolojan.

Dezbaterile asupra proiectului bugetului de stat sunt programate să înceapă luni, iar votul final în Parlament este așteptat joi.