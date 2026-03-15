Culisele ședinței PSD. Planul pentru debarcarea lui Ilie Bolojan după votarea bugetului. Ce calcule se fac în Coaliție

Sorin Grindeanu a convocat o ședință extinsă a conducerii PSD pentru duminică, având ca principal subiect pe ordinea de zi decizia de a vota sau nu bugetul de stat în Parlament. În ciuda tensiunilor vizibile din spațiul public, surse din interiorul conducerii social-democrate susțin că reuniunea va fi, în mare parte, o simplă formalitate.

Decizia de a trece bugetul pare deja luată, însă adevărata miză a consultărilor interne este stabilirea viitorului politic al premierului Ilie Bolojan și retragerea sprijinului politic pentru actualul Guvern.

Cu toate acestea, strategia exactă prin care PSD intenționează să provoace căderea Executivului rămâne învăluită în mister, existând multiple scenarii de lucru pe masa liderilor partidului. După consultarea mai multor surse politice, putem contura un răspuns.

Cu doar o zi înaintea ședinței decisive, atmosfera din interiorul PSD este descrisă ca fiind liniștită. În plan parlamentar, parlamentarii PSD sunt pregătiți să depună o serie de amendamente la proiectul de buget, pe care le vor discuta duminică.

Principalul lor obiectiv este reintroducerea unor cerințe care le-au fost respinse anterior, cum ar fi alocarea de fonduri pentru pachetul de solidaritate, încercând astfel să forțeze mâna premierului Bolojan. Totuși, liderii PSD exclud varianta de a se baza pe voturile AUR pentru trecerea acestor modificări, fiind conștienți de jocurile politice și de dificultatea de a cere propriilor parlamentari să respingă amendamente populiste.

Un lider PNL a declarat ferm că partidul nu mai este dispus să facă alte concesii pe marginea bugetului. Acesta a subliniat că negocierile au fost deja finalizate și că s-a cedat tot ceea ce se putea ceda, considerând subiectul închis.

De cealaltă parte, social-democrații confirmă că votarea bugetului este o decizie ca și luată, motivând că țara nu poate fi lăsată fără buget, dar consideră ședința de duminică drept o „etapă” necesară înaintea unui viitor Consiliu Politic Național, unde se va tranșa definitiv problema susținerii lui Ilie Bolojan.

După adoptarea bugetului, PSD pregătește terenul pentru un referendum intern în cadrul căruia membrii de partid vor decide dacă mai acordă sprijin Guvernului Bolojan. Un lider PSD a explicat că, în cazul unui vot negativ, partidul va merge la negocieri pentru formarea unei noi construcții politice, cu un alt premier.

Printre metodele vehiculate pentru înlăturarea lui Bolojan se numără retragerea miniștrilor social-democrați, intervenția președintelui Nicușor Dan sau depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului guvern. Această ultimă variantă ar reedita criza politică din 2017, când Liviu Dragnea a demis Guvernul condus chiar de Sorin Grindeanu.

Deși intenția este clară, planul exact nu a fost comunicat tuturor liderilor din teritoriu. Unul dintre liderii social-democrați a recunoscut că senzația generală este existența unui plan deja prestabilit, ale cărui detalii nu au fost încă revelate.

Nemulțumirea principală a pesediștilor nu este doar asocierea cu USR, ci însăși atitudinea premierului Bolojan, acuzat că ia decizii discreționare și ignoră compromisurile stabilite în ședințele coaliției.

La nivelul administrației locale, presiunea este resimțită puternic de primarii PSD, care se plâng de lipsa consultărilor și de măsurile economice dure adoptate de Guvern. Liderii partidului susțin că aud zilnic nemulțumiri legate de scăderea puterii de cumpărare și lipsa unor măsuri de relansare economică.

Un șef din PSD a criticat dur atitudinea premierului, descriindu-l ca pe un om cu experiență administrativă vastă, dar care acționează „îngust la minte” atunci când ignoră vocea primarilor. Dialogurile din coaliție sunt percepute ca fiind „surde”, cu un premier care pare să accepte compromisuri la masa discuțiilor, doar pentru a acționa unilateral a doua zi.

Premierul Bolojan este perceput de PSD ca fiind prea apropiat de partidul condus de Dominic Fritz, Sorin Grindeanu acuzându-l public că se comportă ca un premier al USR. Liderii social-democrați critică ipocrizia foștilor parteneri de alianță, acuzând miniștrii USR de lipsă de empatie, rigiditate și dublu standard în privința principiilor de integritate.

Deși USR critică numirile politice și pensiile speciale, PSD amintește de propriile controverse din tabăra USR, ignorând însă propriile vulnerabilități, cum ar fi acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, sau problemele de CV ale ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban.

În ciuda criticilor vehemente, social-democrații resping categoric trecerea în opoziție. Planul lor pe termen mediu vizează formarea unui nou guvern susținut de o majoritate PSD-PNL-USR-minorități, respectând principiul rotativei care alocă PNL-ului postul de premier până anul viitor.

Întrebarea care planează în rândul liderilor PSD este cine va dori și va putea să preia șefia Guvernului din partea liberalilor. Surprinzător, o aripă din PNL, grupată în jurul președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, pare dispusă să continue guvernarea și fără Ilie Bolojan, confirmând diviziunea profundă din interiorul partidului.