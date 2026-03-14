"Bombele" din Bugetul Bolojan. Cifre umflate, datorii ascunse, tăieri majore în Educație și Cercetare. Povara pusă pe umerii pensionarilor și al salariaților. Analiză CES

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026 a ajuns pe masa Consiliului Economic și Social (CES). Un organismul care reunește reprezentanții patronatelor, sindicatelor și ai societății civile.

Deși Guvernul prezintă bugetul ca pe un instrument de stabilitate, analiza CES scoate la iveală o realitate mult mai dură: un buget construit pe cifre nerealiste, datorii ascunse, tăieri în educație și o povară financiară aruncată pe umerii cetățenilor de rând.

În timp ce Patronatele au dat un aviz favorabil, dar cu avertismente severe privind datoriile statului din energie, sindicatele și societatea civilă au votat categoric NEFAVORABIL, acuzând un buget bazat pe iluzii economice.

Iată, pe înțelesul tuturor, care sunt marile probleme identificate în bugetul țării pentru 2026 și cum ne vor afecta viața de zi cu zi.

Una dintre cele mai urgente probleme, semnalată de reprezentanții mediului de afaceri, este subfinanțarea cruntă a schemei de plafonare a prețurilor la energie. Când facturile românilor au fost plafonate, diferența de preț a fost suportată de furnizorii de energie, statul promițând că le va deconta acești bani în 45 de zile.

Care este realitatea în 2026? Termenul de 45 de zile s-a transformat în întârzieri de aproape doi ani. Pentru anul 2026, Guvernul a alocat doar 3,75 miliarde de lei pentru aceste plăți, deși necesarul real, conform datelor ANRE, indică restanțe de aproximativ 6 miliarde de lei.

Dacă statul nu își plătește datoriile, furnizorii riscă blocaje financiare majore, ceea ce distorsionează piața și poate pune în pericol însăși siguranța aprovizionării cu energie.

Sindicatele și societatea civilă atrag atenția că bugetul suferă de o lipsă cronică de realism. Guvernul și-a construit planurile bazându-se pe o creștere economică de 1% și un Produs Intern Brut (PIB) estimat la 2.045 miliarde lei. Problema? Aceste cifre sunt mult prea optimiste.

Lecția din trecut ne arată că și bugetul pe 2025 a fost construit pe o promisiune de creștere de 2,5%, dar realitatea a arătat o creștere de 4 ori mai mică. De doar 0,6%, cu o economie intrată în recesiune în a doua jumătate a anului.

De ce este important să înțelegem că PIB-ul este supraestimat?

Dacă Guvernul umflă artificial PIB-ul din pix, atunci și deficitul bugetar, estimat la 6,2%, pare mai mic, iar veniturile la buget par mai ușor de strâns.

În realitate, PIB-ul ar fi supraestimat cu 80-100 de miliarde de lei.

Este o cosmetizare a cifrelor care maschează adevărata gaură din buget.

Conform analizei CES, anul 2026 va fi al doilea an consecutiv de scădere a puterii de cumpărare a românilor. Filosofia acestui buget este de a reduce deficitul prin sacrificiul direct al populației.

Cum se traduce asta? Prin venituri înghețate, adică salariile bugetarilor, pensiile, salariul minim pe economie (cel puțin în prima jumătate a anului) și alocațiile de stat rămân neschimbate.

Prețurile vor continua să crească, este o inflație estimată la 6,5%, iar de la 1 ianuarie și 1 aprilie 2026 cresc accizele la carburanți, alcool, tutun și băuturi cu zahăr. Majorarea TVA-ului standard la 21% și uniformizarea cotelor reduse la 11% pentru alimente, medicamente, energie și lemne de foc vor lovi direct în coșul zilnic de cumpărături. În mod paradoxal, deși cere sacrificii de la cetățeni, bugetul pe 2026 crește facilitățile fiscale pentru mediul de afaceri, scutiri de impozit pe profit, cu 10%.

Mai mult, CES consideră absurdă măsura de a oferi deduceri de 400 de euro din impozit pentru cei care joacă la Bursă, în loc ca aceste deduceri să ajute, de exemplu, românii copleșiți de dobânzile la creditele ipotecare.

Datoria publică a depășit deja pragul critic de 60% din PIB (cu estimări spre 65% în realitate).

Deși legea obligă Guvernul să ia măsuri de reducere a datoriei când se depășește acest prag, bugetul pe 2026 nu include niciun astfel de plan.

Cel mai grav este că, în 2026, statul român va plăti doar pentru dobânzi peste 60 de miliarde de lei. Adică aproape 3% din PIB, față de 50,5 miliarde în 2025.

Aceștia sunt bani extrași din economie care ar fi putut merge către spitale, școli sau autostrăzi.

Guvernul susține că investițiile vor fi motorul economiei în 2026, bazându-se pe un nivel record de fonduri europene. Peste 65% din investițiile statului în 2026 depind de acești bani externi, inclusiv PNRR.

Totuși, CES avertizează că estimările sunt complet nerealiste, depășind limitele capacității administrative a României.

Se așteaptă atragerea unor sume uriașe într-un singur an, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în istoria recentă, mai ales în condițiile în care multe proiecte din PNRR sunt blocate sau întârziate.

Deși legea nr. 198/2023 obligă statul să aloce minimum 15% din bugetul general consolidat pentru Educație, proiectul pe 2026 prevede doar 6,8%.

În cifre absolute, Ministerul Educației pierde bani. Astfel, de la 60,2 miliarde lei în 2025, bugetul scade la 57,3 miliarde lei în 2026. Efectele se vor simți imediat, pentru că bursele elevilor scad. Fondul de burse este tăiat cu aproximativ 7%.

Universitățile vor mări taxele. Finanțarea de bază pentru instituțiile de învățământ superior scade cu 6,84%, ceea ce va duce la creșterea taxelor de studii pentru studenți și la riscul creșterii abandonului școlar.

Ca lucrurile să fie clare în privința priorității acordate edicației, Cercetarea este ignorată. Deși s-a promis 1% din PIB pentru cercetare, bugetul alocă doar o fracțiune ridicolă: 0,13% din PIB, prevăzând chiar tăieri de 10% la cheltuielile de personal din acest domeniu.

Pe lângă marile teme macroeconomice, CES a identificat lipsuri punctuale extrem de grave:

Căile ferate lăsate să se degradeze. Bugetul pentru reparațiile curente ale infrastructurii feroviare este tăiat drastic, de la 45,2 milioane lei în 2025, la doar 15 milioane lei în 2026. Acest lucru contrazice orice plan de modernizare a trenurilor din România.

Ignorarea sănătății persoanelor vulnerabile. Doar un exemplu. Deși Strategia Națională de Sănătate prevede distribuirea de contraceptive gratuite pentru categoriile vulnerabile, bugetul pe 2026 nu include sumele necesare, aproximativ 17,5 milioane lei cumulat, pentru aceste programe esențiale de planificare familială.

În viziunea Consiliului Economic și Social, Legea bugetului de stat pe anul 2026 este departe de a fi ancora de stabilitate promisă.

Este un buget prociclic, care lovește în consumul intern fix atunci când economia este fragilă.

Un buget care se bazează pe așteptări fanteziste privind banii europeni, ascunde sub preș problema datoriei publice.

Un buget care ia bani de la educație și de la cetățenii de rând prin taxe ascunse și venituri înghețate.

Fără măsuri reale de reformare a aparatului de stat și de îmbunătățire a colectării taxelor (ANAF), România riscă în 2026 doar o amânare dureroasă a unei crize economice mult mai profunde.