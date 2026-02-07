Schimbări mărunte în viața de zi cu zi care îți pot adăuga ani în plus. Studiu

Un studiu recent sugerează că mici ajustări în rutina zilnică ar putea avea un impact semnificativ asupra longevității. Cercetătorii au descoperit că obiceiuri simple, cum ar fi includerea unor perioade regulate de mișcare, menținerea unei alimentații echilibrate și gestionarea stresului, pot contribui la creșterea speranței de viață, informează Fox News.

Un nou studiu publicat în The Lancet arată că ajustările combinate în somn, activitate fizică și dietă pot prelungi durata de viață și anii trăiți în stare bună de sănătate.

Mai exact, cercetătorii de la Universitatea din Sydney au analizat datele a 59.078 de adulți, monitorizând tiparele de somn și nivelul de activitate fizică cu ajutorul dispozitivelor purtabile. Alimentația participanților a fost evaluată prin chestionare detaliate.

Rezultatele au arătat că modificările acestor trei comportamente somn, exerciții și dietă, au fost corelate cu o creștere de aproximativ un an în speranța de viață și, mai important, în anii trăiți fără boli cronice majore.

Potrivit autorilor studiului, combinarea acestor obiceiuri sănătoase are un impact cumulativ asupra sănătății, demonstrând că mici schimbări pot aduce beneficii semnificative pe termen lung.

„Nu este vorba despre schimbări radicale, ci despre ajustări constante care devin parte din rutina zilnică”, explică cercetătorii, subliniind importanța integrării acestor practici într-un stil de viață echilibrat.

Cercetătorii subliniază că modificări minore, dar constante, în stilul de viață pot avea un impact surprinzător asupra longevității. Potrivit studiului, doar cinci minute în plus de somn pe zi sau două minute suplimentare de mișcare moderată pot aduce beneficii semnificative pentru sănătate.

Îmbunătățirea calității dietei, chiar și ușoară, poate face și ea diferența. O creștere de cinci puncte procentuale a scorului calității dietei, echivalentă cu jumătate de porție suplimentară de legume sau 1,5 porții de cereale integrale pe zi, a fost asociată cu efecte pozitive asupra longevității.

Combinarea acestor mici ajustări se dovedește însă cu adevărat eficientă. Un plus de 24 de minute de somn pe zi, aproape patru minute de exerciții și o creștere semnificativă a calității dietei ar putea adăuga până la patru ani la durata medie de viață. Mai mult, modificarea simultană a tuturor celor trei comportamente, somn, activitate fizică și dietă, ar putea prelungi viața chiar și cu aproximativ nouă ani.

„Schimbări foarte mici, dar realizabile, în aceste comportamente oferă o oportunitate concretă de a îmbunătăți durata de viață și sănătatea publică. Pentru a preveni complet bolile cronice, însă, ar putea fi necesare ajustări puțin mai ample”, au concluzionat cercetătorii.

Un alt studiu sugerează că și modificările mici ale activității fizice zilnice pot avea un impact semnificativ asupra longevității, deși cercetătorii subliniază că sunt necesare investigații suplimentare înainte de a integra aceste descoperiri în recomandările de sănătate publică.

Cercetarea, care a inclus 135.000 de adulți din Suedia, Statele Unite și Marea Britanie, a arătat că doar cinci minute în plus de mișcare moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos, au fost asociate cu o scădere de 10% a riscului de deces la persoanele care în mod obișnuit se angajează în aproximativ 17 minute de activitate zilnică. Pentru adulții mai puțin activi, reducerea riscului a fost de 6%.

În plus, studiul a evidențiat beneficiile reducerii timpului petrecut în sedentarism. Diminuarea cu 30 de minute a perioadelor sedentare zilnice a condus la o scădere cu 7% a mortalității pentru persoanele care stau în medie 10 ore pe zi și cu 3% pentru cei care petrec aproximativ 12 ore fără mișcare.

Cei mai semnificativi câștiguri au fost observate în rândul celor mai puțin activi, care au înregistrat beneficii notabile chiar și printr-o creștere minimă de cinci minute de activitate pe zi. În ansamblu, adăugarea a 10 minute de mișcare moderată zilnic a fost legată de o scădere de 15% a mortalității generale, în timp ce reducerea cu o oră a sedentarismului a dus la o scădere de 13%.

Autorii studiului au avertizat că cercetarea are limitări importante. Fiind observațională, ea nu poate demonstra cauzalitate directă între activitate fizică sau sedentarism și mortalitate.