Un medicament banal ar putea reduce riscul de cancer. Nou studiu

Ibuprofenul, medicamentul folosit frecvent pentru dureri și inflamații, a atras atenția cercetătorilor dintr-un motiv surprinzător: posibila sa legătură cu reducerea riscului de cancer. Oamenii de știință studiază modul în care inflamația cronică contribuie la apariția tumorilor și cum antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul, ar putea influența acest proces, potrivit pubmed.

Ibuprofenul aparține grupului medicamentelor numite antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Acestea blochează enzimele ciclooxigenază (COX), care joacă un rol esențial în generarea inflamației în organism. În special, COX-2 este asociată cu inflamațiile persistente, iar inflamația cronică a fost identificată ca factor ce poate favoriza dezvoltarea unor tumori.

Prin inhibarea COX-2, ibuprofenul ar putea reduce proliferarea celulelor tumorale și le-ar putea face mai vulnerabile la mecanismele naturale de apărare ale organismului.

Studiile sugerează, de asemenea, că ibuprofenul poate influența gene și căi moleculare implicate în supraviețuirea celulelor canceroase, cum ar fi HIF-1α, NFκB și STAT3. Aceste proteine contribuie la creșterea tumorilor și la rezistența lor la tratamente. Prin modularea lor, medicamentul ar putea avea efecte preventive sau de încetinire a progresiei cancerului.

Un studiu publicat în 2025, care a implicat peste 42.000 de femei în cadrul studiului PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian), a arătat rezultate notabile: femeile care au luat cel puțin 30 de comprimate de ibuprofen pe lună au prezentat un risc cu aproximativ 25% mai mic de a dezvolta cancer endometrial.

Interesant, efectul protector a fost mai evident la participantele cu afecțiuni cardiovasculare. Cercetătorii au observat că aspirina, un alt antiinflamator des folosit, nu a avut același impact în acest context.

Date preliminare sugerează că ibuprofenul ar putea influența și alte tipuri de cancer, inclusiv colorectal, mamar, pulmonar și de prostată. În anumite studii, pacienții care au folosit ibuprofen au prezentat o recurență mai redusă a cancerului de colon. Efectele par să fie legate de modul în care medicamentul afectează procesele celulare care permit tumorilor să supraviețuiască și să reziste la tratamente.

Specialiștii atrag atenția că aceste rezultate nu înseamnă că ibuprofenul trebuie luat preventiv fără supraveghere medicală.

Administrarea regulată pe termen lung poate provoca efecte secundare grave, cum ar fi ulcere gastrice, sângerări digestive, afectarea rinichilor sau probleme cardiace. Unele studii au sugerat chiar că, în anumite situații, folosirea AINS după diagnosticarea cancerului poate fi asociată cu un risc crescut de complicații.