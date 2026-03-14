Scrisoare deschisă către mama lui Bolojan: Băiatul dumneavoastră vă minte!

Stimată doamnă Floarea Bolojan,

Am citit cu mare atenție și emoție reportajul publicat recent de ziarul Libertatea, chiar în Postul Paștilor. Ca orice mamă, sunteți pe bună dreptate mândră de fiul dumneavoastră, care a plecat din satul Birtin și a ajuns prim-ministrul României. Ați povestit cum micuțul Ilie mergea de mic cu cartea în mână pe câmp, cu boii, pardon cu vacile, fiind un copil cuminte, studios și cu suflet bun. Care avea voce, dar era tare rușinos și nu prea se exprima artistic. Parțial, așa a rămas, într-un soi de control...

Cred că nimeni nu-și cunoaște fiul mai bine decât o mamă, dar se vede din prima citire că reportajul are în spate un consultant în marketing politic. Analiza politică pe care o faceți coaliției, cuvintele pe care le folosiți, sunt cel puțin la nivelul de manipulare/propagandă întâlnit la Cosmin Prelipceanu sau Cristian Tudor Popescu.

Cam prea mult, mai ales că noi, ceilalți, nu prea îl vedem pe Ilie-Suflet-Bun, ci pe Ilie-Sărăcie.

Acum, ajuns la maturitate, l-ați încurajat să nu cedeze presiunilor de la București, unde unii dau în el „ca-n sacul de box”, sfătuindu-l: „Fă ce știi că trebuie făcut. Nu pentru noi, pentru oameni, pentru pensionari. Fă ce trebuie pentru țară”.

Ca o primă remarcă, țara asta a fost construită din munca pensionarilor. Care merită un venit decent și mai multă empatie. Chiar și din partea specialiștilor în marketing politic care v-au pus în gură vorbele acestea, cinice.

Sunt convins că toți pensionarii au lăcrimat la citirea reportajului. Este drept că aveau lacrimi în ochi din momentul în care văzuseră că au crescut impozitele, prețurile urcă și că pensiile nu vor fi majorate. Dar să nu lăsăm adevărul să strice o știre bună!

Mai mult, ați dat un exemplu rar de demnitate și sacrificiu atunci când ați vorbit de pensia dumneavoastră de sub 3.000 de lei, din care ați acceptat tăierea fără să vă plângeți: „Pensia mea e sub 3.000 de lei. N-am comentat că mi-a luat din ea. Dacă așa trebuie să facem, așa facem.”

Un exemplu de sacrificiu demn de Mama lui Ștefan cel Mare, nu a lui Ilie Bolojan. Numai că nu toți pensionarii sunt părinții lui Ilie Bolojan...Cred că sunteți singurul om din România împăcat cu ideea că i-au scăzut veniturile.

Sincer, aici “scriitori” din spatele afirmației dumneavoastră au cam dat cu mucii în fasole, cum se spune prin Muntenia. Sau ca-n Ardeal: Au intra ca boii în strat!

Totuși, doamnă Floarea, scriu acest mesaj pentru a vă ruga să priviți și o altă latură a lucrurilor. Ați spus că a făcut din Oradea „Parisul României”. Am fost recent la Oradea, am trecut și prin Paris de câteva ori, dar n-am găsit nici o asemănare. Oradea este un oraș curățel, dar cu multe lucruri care fac viața de zi cu zi greu de suportat. Exact pe tipicul lui Iliuță. Multe planuri, ceva mizerie și promisiunea unui viitor mai bun.

Dar să revenim la preocuparea dumneavoastră legată de buget.

Din păcate, bugetul țării pe care tocmai l-a pregătit pentru anul 2026 nu arată deloc ca la Paris, ci ascunde probleme și nedreptăți grave, semnalate răspicat de Consiliul Economic și Social (CES). Un organism care reprezintă sindicatele, patronatele și societatea civilă și de care sunt convins că ați auzit, chiar m-am mirat că nu l-ați pomenit în interviu.

Ce vă rog, este ca data viitoare când vă sună acasă, ca să se asigure că face cu adevărat lucruri bune „pentru oameni, pentru pensionari”, să-i transmiteți următoarele:

L-ați învățat să fie bun cu cei din jur, dar deciziile lui actuale lovesc crunt în nivelul de trai.

Pentru al doilea an la rând, bugetul pe 2026 îngheață pensiile, salariile bugetarilor, salariul minim și alocațiile. În același timp, taxele cresc pentru toată lumea: TVA-ul se mărește la 21%, iar pentru alimente, medicamente și lemne de foc se uniformizează la 11%. Cresc și accizele la carburanți.

Inflația va devora puterea de cumpărare a românilor, în timp ce guvernul lui extinde facilitățile fiscale pentru corporații cu 10% și le dă deduceri la impozit celor care joacă la Bursă.

O țară nu se poate conduce cu cifre false. Bugetul făcut de băiatul dumneavoastră se bazează pe o creștere economică ireală.

A „umflat” din pix Produsul Intern Brut (PIB-ul) cu zeci de miliarde de lei, doar ca deficitul să pară mai mic. La fel cum o gospodărie nu poate funcționa dacă te minți că ai cămara plină, nici o țară nu poate merge înainte pe bugete umflate cu pompa, care ignoră faptul că multe fabrici au concediat oameni și consumul se prăbușește.

Legea obligă statul să dea 15% din buget pentru Educație. Bugetul lui Ilie pe 2026 alocă doar 6,8%.

Mai mult, în loc să sprijine copiii silitori, așa cum a fost și băiatul dumneavoastră, domnul premier, a redus fondul pentru bursele elevilor cu 7% și a tăiat fondurile de bază pentru universități, ceea ce va forța facultățile să crească taxele, alungând studenții săraci.

Nici pentru Cercetare nu s-a respectat promisiunea de a aloca 1% din PIB, ci doar 0,13%.

Doamnă Floarea, i-ați amintit cu drag fiului dumneavoastră: „Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!”. Vă rugăm să îi amintiți astăzi, din liniștea satului Birtin, că o țară cu adevărat puternică nu se construiește pe minciuni economice, îndatorare sufocantă și sărăcirea celor mai vulnerabili. Spuneți-i că nu-i frumos să facă un buget care îi sacrifică doar pe cei mici!

P.S. Dacă aveți cum, mai spuneți-i lui Iliuță că nu este deloc frumos să-ți scoți mama în arena publică, doar ca să apere o carieră politică.

Indiferent cine l-a sfătuit să aprobe interviul, nu i-a vrut binele. Pentru că ni l-a arătat exact pe invers. Cu lipsă de bărbăție, nepăsare și cinism față de liniștea dumneavoastră.

În rest, vă asigur de tot respectul nostru, vă doresc multă sănătate și un post binecuvântat! Doamne ajută!

Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Ca să fim împreună, în fiecare dimineață, la cafea!