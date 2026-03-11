ANAF, schimbare de strategie. Va verifica și persoanele fizice din spatele firmelor: Generăm două controale

ANAF își modifică strategia de control fiscal. Inspecțiile vor fi concentrate pe contribuabilii cu risc ridicat și pot viza simultan firmele și persoanele fizice asociate, conform declarațiilor președintelui instituției, Adrian Nica.

Autoritățile fiscale din România pregătesc o schimbare majoră a modului în care sunt realizate controalele. ANAF va organiza inspecțiile pe domenii de activitate și va anunța public criteriile de selecție a contribuabililor înainte de declanșarea verificărilor. Scopul este să fie vizate în mod prioritar firmele cu risc fiscal ridicat, evitându-se controalele asupra celor care plătesc corect taxele.

„Nu ne interesează să mergem în control la un contribuabil care, în raport cu concurenții din domeniul lui de activitate, plătește cele mai mari taxe. Ne interesează contribuabilii din josul listei”, a explicat președintele ANAF, Adrian Nica, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026.

Una dintre principalele noutăți ale acestei strategii este posibilitatea de a desfășura controale simultane atât la companie, cât și la persoana fizică asociată acesteia. Această măsură se aplică în situațiile în care veniturile sau activele sunt transferate între firmă și patron pentru a evita plata taxelor.

„Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a spus Adrian Nica.

Schimbările fac parte dintr-o reformă amplă a administrației fiscale, prevăzută în Planul Strategic ANAF 2025 - 2028. Noua abordare vizează trecerea de la controale extinse la verificări țintite, bazate pe analiza de risc și pe datele colectate prin sisteme digitale, precum e-Factura, SAF-T și e-Transport.

„Finalizarea procesului de digitalizare va permite ANAF să cunoască mai bine contribuabilii și să-și direcționeze inspecțiile fiscale către domeniile și contribuabilii cu risc ridicat”, a subliniat președintele instituției.

Fiscul va acorda atenție specială unor sectoare economice cu risc ridicat, printre care HoReCa, transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet. Autoritățile au observat o creștere de 27% a conformării voluntare în cazul saloanelor de evenimente din sectorul HoReCa. De asemenea, firmele aflate în insolvență sau în concordat preventiv vor fi monitorizate mai atent, întrucât aceste mecanisme pot fi uneori utilizate pentru a evita plata taxelor.

Prin această strategie, ANAF urmărește să transforme controalele fiscale într-un proces mai eficient, concentrat pe contribuabilii cu risc și sprijinit de digitalizare și analiza datelor.