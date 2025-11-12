ANAF modifică controalele fiscale. Cine scapă de presiune

Începând cu anul 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va implementa o strategie nouă în ceea ce privește controalele fiscale, a anunțat președintele instituției, Adrian Nica. Autoritatea a promis o abordare mai transparentă, bazată pe analiza digitală și identificarea zonelor de risc, menită să reducă presiunea asupra firmelor care respectă legislația.

„Ne propunem ca, pentru contribuabilul onest, să încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc, și să venim cu notificări și discuții în care acesta participă proactiv și ajută ANAF să își îmbunătățească datele și informațiile”, a declarat Nica, marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat de Camera Consultanților Fiscali.

Noua strategie urmărește, pe de o parte, să concentreze resursele Fiscului asupra firmelor cu comportament fiscal problematic, iar pe de altă parte să faciliteze conformarea voluntară a contribuabililor corecți. Sistemul digital va permite identificarea rapidă a neregulilor și reducerea birocrației pentru cei care respectă legea.

Chiar dacă digitalizarea și analiza zonelor de risc vor eficientiza inspecțiile, Nica a subliniat că frauda fiscală nu poate fi eliminată în totalitate.

„Erorile de azi, procedurile de mâine… chiar dacă sună banal, nu există nicio instituție din lume care să poată anticipa complet orice fraudă”, a explicat președintele ANAF.

În plus, procesul de rambursare a TVA va fi revizuit pentru a diferenția clar contribuabilii de bună credință de cei implicați în scheme de fraudă. „Nu vorbim de optimizări, vorbim de fraudă. Încercăm să comunicăm și să prezentăm rezultatele fiecărui control pe care îl facem”, a precizat Nica.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că ANAF va trece printr-o reorganizare structurală a inspecțiilor fiscale în 2026, ca parte a angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Schimbările vor include introducerea unor criterii de performanță publice, menite să sporească responsabilitatea și eficiența instituției.

„Vom avea în 2026 o reorganizare pe zona de inspecție, care este foarte importantă, reorganizarea modului în care ANAF desfășoară controalele și, bineînțeles, vom accelera digitalizarea atât în zona Ministerului Finanțelor, cât și la ANAF”, a declarat Nazare.

Oficialul a recunoscut că există încă provocări în ceea ce privește asistența oferită contribuabililor, dar și-a exprimat încrederea că noile reforme vor îmbunătăți semnificativ comunicarea și eficiența.

„Este mult de recuperat în privința modului în care ANAF oferă asistență contribuabililor, dar odată cu aceste măsuri, cred că lucrurile se vor îmbunătăți considerabil”, a adăugat ministrul.

Prin aceste măsuri, ANAF urmărește să elimine tratamentele diferențiate între contribuabili, să accelereze rambursările pentru cei corecți și să sporească încrederea mediului de afaceri în instituție.

Scopul declarat este ca inspecțiile să fie efectuate doar acolo unde există suspiciuni reale de nereguli, reducând astfel presiunea asupra companiilor care respectă legea și încurajând transparența în activitatea de control fiscal.