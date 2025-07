Economie Noul șef al ANAF, dator la bănci. Ce avere are Adrian Nicușor Nica







Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de numire a lui Adrian Nicușor Nica în funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), hotărâre publicată deja în Monitorul Oficial. Anterior, acesta a condus Corpul de control al prim-ministrului, fiind numit în această poziție de fostul premier Marcel Ciolacu.

Adrian Nicușor Nica, numit în fruntea ANAF

Adrian Nicușor Nica o va înlocui pe Nicoleta Mioara Cîrciumaru, care a fost demisă printr-o decizie a premierului, publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial.Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Adrian Nicușor Nica este proprietarul a două terenuri intravilane în județul Ilfov, cu o suprafață totală de 3.050 metri pătrați.

De asemenea, acesta deține două apartamente în București, unul de 78 mp, achiziționat în 2003, și un altul de 70 mp, obținut prin donație. Noul președinte al ANAF are un autoturism Mercedes și a raportat împrumuturi acordate în valoare de 91.000 de euro.

Dator la bănci

În plus, Nica are în derulare patru credite la trei bănci, însumând 105.000 de euro la Unicredit Bank și 427.000 de lei la CEC și BCR. Veniturile sale salariale au depășit 256.000 de lei într-un an, iar soția sa, care lucrează la Curtea de Conturi, a înregistrat venituri de peste 153.000 de lei. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că acesta va prelua conducerea ANAF.

„Pentru a pune în practică acest pachet (n.r. - fiscal), este evident că (...) este nevoie de o altă abordare şi astăzi am numit o nouă conducere la ANAF, la propunerea domnului ministru de Finanţe, în aşa fel încât, stabilind criterii de performanţă, să combatem atât evaziunea fiscală, dar să luptăm de pe toate poziţiile şi pentru cheltuirea corectă a banilor publici şi pentru combaterea fraudării acestora”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a început curățenia la conducerea instituțiilor. ANAF s-a aflat pe lista priorităților

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a purtat discuții cu fosta conducere a instituției. Premierul a anunțat că a solicitat date referitoare la sancțiunile aplicate și la eventualele revocări din funcții.

De asemenea, șeful Executivului a subliniat că activitatea instituției ar trebui evaluată pe baza unor criterii de performanță clare și obiective.

„În mod evident, ca în orice activitate, unii îşi fac planul, ca să vorbesc în general, unii nu îşi fac planul. Şi am întrebat dacă s-au dat nişte sancţiuni, dacă a fost cineva schimbat din funcţie”, spunea Ilie Bolojan.