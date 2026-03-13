Prăjitură de post cu bulion. Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie

Prăjitura cu bulion este perfectă pentru zilele în care vrei să te bucuri de un desert aparte, însă nu vrei să te abați de la regulile postului. Deși ingredientul principal poate părea neobișnuit pentru un preparat dulce, rezultatul este un blat fraged și aromat, perfect pentru perioada postului. Rețeta este ușor de pregătit și nu necesită ingrediente complicate, iar combinația cu gem sau dulceață transformă desertul într-o alegere ideală pentru mesele în familie.

Pentru prepararea blatului sunt necesare câteva ingrediente de bază. Vei avea nevoie de 250 ml de bulion de roșii, de preferat cu un gust dulce-acrișor, 250 ml de apă minerală carbogazoasă și 150 ml de ulei. La acestea se adaugă 200 de grame de zahăr, 500 de grame de făină, un plic de praf de copt, o linguriță de bicarbonat de sodiu, o lingură de oțet și un praf de sare. Pentru aromă se poate adăuga, opțional, esență de vanilie sau de rom.

Umplutura poate fi pregătită din aproximativ 400 de grame de gem sau dulceață, în funcție de preferințe. Pentru un gust mai bogat, se pot adăuga și 150 de grame de nuci măcinate. La final, desertul poate fi decorat simplu, cu zahăr pudră.

Primul pas constă în amestecarea ingredientelor lichide. Într-un bol încăpător se combină bulionul, apa minerală, uleiul și zahărul, iar compoziția se amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Separat, făina se cerne împreună cu praful de copt și se adaugă un praf de sare.

Ingredientele uscate se încorporează treptat în compoziția lichidă, amestecând continuu cu un tel sau cu o spatulă. Bicarbonatul de sodiu se dizolvă în oțet, apoi se adaugă în aluat. Pentru un plus de aromă se poate pune esență de vanilie sau rom.

Aluatul obținut se împarte în două părți egale. O tavă se tapetează cu hârtie de copt, apoi se toarnă prima parte din compoziție. Blatul se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 15–20 de minute, până când trece testul cu scobitoarea. Procedeul se repetă și pentru a doua parte de aluat.

După ce blaturile s-au răcit complet, primul strat se unge uniform cu gem sau dulceață. Deasupra se pot presăra nuci măcinate, pentru un gust mai intens. Al doilea blat se așează peste primul și se presează ușor.

La final, prăjitura se poate decora cu zahăr pudră. Pentru un rezultat mai bun, desertul se lasă câteva ore sau chiar peste noapte, astfel încât blaturile să absoarbă din aroma gemului.