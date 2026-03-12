Social

Cele mai gustoase icre de post. Fasolea și grișul, ingredientele cheie

Cele mai gustoase icre de post. Fasolea și grișul, ingredientele cheie
Icrele de post reprezintă o alegere excelentă pentru micul dejun sau mesele pe care le savurați alături de cei dragi în Postul Paștelui. Fie că alegeți varianta cu fasole sau pe cea care conține griș, rezultatul va fi pe măsura așteptărilor.

Icre de post cu griș

Pentru o porție generoasă ai nevoie de griș, lapte de soia sau apă, o lămâie, ceapă verde, sare, piper, pătrunjel sau mărar și ulei de floarea-soarelui.

Grișul se pune la fiert în lichidul ales, amestecând constant pentru a obține o consistență cremoasă. După ce ajunge la punctul de fierbere, se ia de pe foc și se lasă să se răcească complet, ideal peste noapte la frigider. Ulterior, se încorporează uleiul cu ajutorul mixerului, se adaugă zeama de lămâie, sare și piper, iar ceapa verde și verdeața se potrivesc după gust.

Cremă tartinabilă cu tofu

Această cremă tartinabilă cu tofu este o variantă bogată în proteine, perfectă pentru un mic dejun rapid și hrănitor. Pentru preparare ai nevoie de 100 de grame de tofu, două linguri de iaurt vegan, boia dulce, sare și piper, ingrediente simple care, combinate, dau o pastă cremoasă și aromată.

Brânza tofu se taie în bucăți și se pune într-un bol, apoi se adaugă iaurtul vegan, boiaua dulce, sarea și piperul după gust. Compoziția se mixează cu ajutorul unui mixer vertical până se obține o textură fină, omogenă și ușor tartinabilă. Rezultatul este o cremă consistentă, cu aromă delicată de boia, care se poate întinde cu ușurință pe pâine prăjită sau pe biscuiți sărați, fiind potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru gustări rapide.

Icre de post cu fasole

Un aperitiv hrănitor pentru mesele în familie sau pentru un mic dejun consistent. Se folosesc 200 de grame de fasole boabe, trei linguri de maioneză de post, usturoi, sare și piper.

Fasolea se pasează până capătă o consistență cremoasă, apoi se adaugă treptat maioneza de post, amestecând bine pentru a se încorpora uniform. La final se adaugă usturoiul mărunțit, care dă aromă preparatului. Poți folosi atât fasole albă, cât și roșie, iar rezultatul va fi delicios și cu un aspect apetisant.

