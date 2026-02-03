Scutiri CASS pentru anumite categorii sociale. Ministrul Muncii anunță cine ar putea fi beneficiarii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat marţi seară că în România mai trăiesc doar 366 de veterani de război şi că aceştia ar putea fi scutiţi de la plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, în cadrul pachetului de solidaritate promovat de PSD.

Florin Manole a publicat pe Facebook o cartolină care face referire la pachetul de solidaritate propus de PSD, mesajul transmis fiind: „Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”. Ministrul a subliniat că numărul veteranilor de război rămaşi în viaţă este extrem de mic. „Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a mai transmis Florin Manole.

Partidul Social Democrat a anunţat că a decis, duminică, în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă atât a pachetului de relansare economică, cât şi a pachetului de solidaritate, apreciind că adoptarea acestora este obligatorie şi nu poate face obiectul negocierilor.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile incluse în pachetul de solidaritate trebuie prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2026.

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate este gândit pentru a asigura o protecţie minimă persoanelor afectate direct de măsurile de austeritate, printre beneficiari numărându-se pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii de război şi persoanele cu handicap. Social-democraţii susţin că este vorba despre un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

În cadrul pachetului de solidaritate este prevăzută şi scutirea mamelor aflate în concediu maternal de la plata CASS. Reamintim că, în vara acestui an, Guvernul a decis introducerea contribuţiei la asigurările de sănătate pentru mame, precum şi pentru cei care primesc pensii în calitate de veterani de război, văduve sau urmaşi. PSD a depus un proiect de lege pentru eliminarea CASS în cazul acestor categorii, însă actul normativ a trecut până în prezent doar de Senat.

Pachetul de solidaritate prevede şi acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu pensii mici, cu sume cuprinse între 600 şi 1.000 de lei, banii urmând să fie oferiţi în două tranşe, de Paşte şi de Crăciun. Astfel, pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.501 şi 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 şi 3.000 de lei ar primi un sprijin de 600 de lei.

Pentru copiii cu dizabilităţi, PSD propune majorarea indemnizaţiilor de handicap. În prezent, prestaţia este de 463 de lei pentru copiii cu handicap grav, 232 de lei pentru cei cu handicap accentuat şi 80 de lei pentru copiii cu handicap mediu. Unele surse indică faptul că indemnizaţia de 80 de lei ar putea fi majorată până la aproape 200 de lei.

De asemenea, pachetul de solidaritate include creşterea sprijinului acordat copiilor de grădiniţă din familiile beneficiare de Venitul minim de incluziune. Acest program de asistenţă socială, destinat persoanelor şi familiilor aflate în situaţii vulnerabile, oferă în prezent 133 de lei pe copil, sumă care ar putea fi dublată, potrivit propunerii înaintate de PSD.