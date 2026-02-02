Politica

Ședință PNL, la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea solicita un vot de încredere în partid

Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video Facebook
Conducerea PNL se reunește luni, la Vila Lac, într-o ședință cu miză ridicată, în contextul tensiunilor interne și al disputelor din coaliția de guvernare. Biroul Politic Național al partidului s-a întrunit de la ora 18.00, după o întâlnire preliminară desfășurată mai devreme, la Parlament, între liderii liberali și președintele partidului, Ilie Bolojan.

Decizii politice și priorități legislative pe agenda PNL

La reuniunea de seară, programată la Vila Lac, participă exclusiv membrii Biroului Politic Național. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se numără stabilirea propunerilor PNL pentru funcțiile din Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, dar și definirea priorităților legislative pentru debutul sesiunii parlamentare, care începe luni.

Liberalii urmează să analizeze și situația filialelor din teritoriu, inclusiv posibile schimbări la conducerea organizațiilor PNL din București, cu excepția celei din Sectorul 6. Discuțiile ar putea viza și alte filiale din țară, pe fondul nemulțumirilor exprimate de lideri locali.

Pentru Partidul Național Liberal, un obiectiv central rămâne reforma administrației, proiect care ar fi trebuit adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament. Lipsa unui acord în coaliție a amânat însă acest calendar, după ce Partidul Social Democrat a solicitat adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a celui de solidaritate.

Inițial, se avea în vedere convocarea Parlamentului într-o sesiune extraordinară, în luna ianuarie, pentru un vot rapid, însă divergențele dintre partidele aflate la guvernare au dus la amânarea procedurii.

Ilie Bolojan, PNL

Ilie Bolojan, PNL. Sursa foto: captură video

Ilie Bolojan ar putea solicita un vot de încredere în partid

Contextul politic din interiorul PNL este unul tensionat, pe fondul disputelor dintre tabăra condusă de Ilie Bolojan și liberalii apropiați de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Nemulțumirile vin în special din teritoriu, unde mai mulți primari contestă majorarea taxelor și impozitelor locale, măsuri asociate pachetului de austeritate adoptat de coaliție.

În acest context, Ilie Bolojan ar putea cere, în cadrul ședinței de luni, un vot de încredere din partea conducerii partidului pentru direcția reformelor asumate. Săptămâna trecută, liderul PNL a explicat că o astfel de procedură nu ar reprezenta o premieră.

„În condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură”, a declarat, vineri, Ilie Bolojan, într-un interviu acordat G4Media.

Sorin Grindeanu a avertizat că „limita de suportabilitate a fost deja depășită”

Duminică, în urma unei ședințe a Consiliului Politic Național, PSD a decis să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a avertizat că „limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”.

Ședința de luni de la Vila Lac este așteptată să clarifice atât poziția PNL în interiorul coaliției, cât și raportul de forțe din partid, într-un moment crucial pentru agenda de reforme și stabilitatea guvernării.

