Raluca Turcan vrea sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate ale judecătorilor CCR: E important pentru români

Judecătorii ar putea fi sancționați pentru absențele nemotivate, după ce deputata PNL Raluca Turcan a depus în Parlament un proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Inițiativa a fost realizată împreună cu senatorul PNL Daniel Fenechiu și are ca scop recâștigarea credibilității CCR , afectată, în opinia sa, de probleme repetate în ultimii ani.

Potrivit acesteia, încrederea în CCR a fost afectată de suspiciuni de conflict de interese, amânări nejustificate ale unor cauze și situații în care anumite decizii importante au fost blocate din cauza absențelor unor judecători.

„În ultimii ani, Curtea Constituțională și-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, așa cum vedem în aceste luni, din cauza absențelor repetate și a boicotarii unor decizii importante”, a arătat reprezentanta PNL.

Turcan a subliniat că boicotul și tergiversarea nu ar trebui să existe într-o instituție atât de importantă a statului.

„Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale”, a transmis deputata PNL, Raluca Turcan.

Proiectul de lege prevede, în primul rând, obligația judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului.

În plus, sunt propuse sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate, constând într-o reducere de 10% din indemnizația brută pentru fiecare ședință la care un judecător lipsește fără un motiv justificat.

De asemenea, inițiativa legislativă introduce posibilitatea revocării judecătorilor care se află în incompatibilitate, absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la ședințele Plenului sau nu își pot exercita funcția pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Raluca Turcan a explicat că măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale și nici inamovibilitatea acestora pe durata mandatului.

„Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții”, a adăugat deputata PNL.