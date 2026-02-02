Politica

Raluca Turcan vrea sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate ale judecătorilor CCR: E important pentru români

Comentează știrea
Raluca Turcan vrea sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate ale judecătorilor CCR: E important pentru româniCCR. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Judecătorii ar putea fi sancționați pentru absențele nemotivate, după ce deputata PNL Raluca Turcan a depus în Parlament un proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Inițiativa a fost realizată împreună cu senatorul PNL Daniel Fenechiu și are ca scop recâștigarea credibilității CCR , afectată, în opinia sa, de probleme repetate în ultimii ani.

Reguli mai aspre pentru judecătorii CCR

Potrivit acesteia, încrederea în CCR a fost afectată de suspiciuni de conflict de interese, amânări nejustificate ale unor cauze și situații în care anumite decizii importante au fost blocate din cauza absențelor unor judecători.

„În ultimii ani, Curtea Constituțională și-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate sau, așa cum vedem în aceste luni, din cauza absențelor repetate și a boicotarii unor decizii importante”, a arătat reprezentanta PNL.

Turcan a subliniat că boicotul și tergiversarea nu ar trebui să existe într-o instituție atât de importantă a statului.

Denise Rifai a plecat de la Kanal D. A semnat contractul cu o televiziune concurentă
Denise Rifai a plecat de la Kanal D. A semnat contractul cu o televiziune concurentă
Moderatorii TikTok rup tăcerea. Presiune, teamă și acuzații de represalii
Moderatorii TikTok rup tăcerea. Presiune, teamă și acuzații de represalii

„Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale”, a transmis deputata PNL, Raluca Turcan.

Raluca Turcan

Raluca Turcan. Sursa foto: Facebook/Raluca Turcan

Sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate

Proiectul de lege prevede, în primul rând, obligația judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului.

În plus, sunt propuse sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate, constând într-o reducere de 10% din indemnizația brută pentru fiecare ședință la care un judecător lipsește fără un motiv justificat.

De asemenea, inițiativa legislativă introduce posibilitatea revocării judecătorilor care se află în incompatibilitate, absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la ședințele Plenului sau nu își pot exercita funcția pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Raluca Turcan, despre independența judecătorilor CCR

Raluca Turcan a explicat că măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale și nici inamovibilitatea acestora pe durata mandatului.

„Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții”, a adăugat deputata PNL.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:44 - Riscuri provocate de ninsori și polei. IGSU, recomandări pentru pietoni și șoferi
16:33 - Denise Rifai a plecat de la Kanal D. A semnat contractul cu o televiziune concurentă
16:22 - Moderatorii TikTok rup tăcerea. Presiune, teamă și acuzații de represalii
16:12 - Utilaje de deszăpezire pe autostrăzi și drumurile din România. Traficul, fluent pe carosabilul umed
16:07 - Kim Kardashian, escapadă discretă alături de Lewis Hamilton în Marea Britanie
15:57 - Persoane din România, în scandalul Epstein. Ce apare în corespondența desecretizată

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale