Un scandal de 6 milioane de euro împarte PNL în trei. Cum se poziționează taberele

O sumă de aproximativ șase milioane de euro ar fi stat la baza uneia dintre cele mai tensionate confruntări interne din istoria recentă a PNL, situație care ar putea avea ca efect retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Dincolo de explicațiile oficiale, care trimit la diferențe de viziune politică și administrativă, surse din interiorul PNL susțin că adevărata miză a disputei este una pur financiară, potrivit Fanatik.

În interiorul partidului s-ar fi format deja trei tabere distincte. Conform sursei, prima îl susține pe Ilie Bolojan și reformele pe care acesta le-a impus atât în Guvern, cât și în partid.

A doua tabără dorește înlocuirea lui Bolojan cu un alt premier liberal, iar a treia este formată din lideri care evită, cel puțin deocamdată, o poziționare publică fermă. Potrivit mai multor lideri PNL, conflictul nu este unul ideologic, ci ar avea la bază o datorie de șase milioane de euro care apasă asupra partidului.

Această sumă ar fi legată de costurile de tipărire și promovare ale cărții „Un ostaș în slujba țării”, semnată de fostul premier și fostul lider al PNL, Nicolae Ciucă. Ilie Bolojan nu ar fi de acord ca această datorie să fie achitată din bugetul partidului, susținând că înțelegerile contractuale nu au fost făcute conform regulilor interne ale PNL.

În consecință, actualul președinte al partidului consideră că responsabilitatea financiară ar trebui asumată de fosta conducere.

„Președintele Bolojan nu vrea să plătească această sumă din bugetul partidului, consideră că înțelegerile contractuale nu au fost realizate conform regulilor interne. Prin urmare, fosta conducere politică, în frunte cu Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan sau Hubert Thuma, trebuie să acopere această datorie”, a explicat un lider PNL din filialele de sector ale Capitalei.

Fosta conducere nu ar fi de acord cu această variantă și ar susține că nu are resursele financiare necesare, propunând ca suma să fie achitată treptat din subvențiile primite de partid de la stat.

„Fosta conducere nu vrea să achite această sumă, susține că nu are de unde și că ea trebuie plătită eșalonat din subvențiile partidului”, a mai declarat aceeași sursă.

Cartea lui Nicolae Ciucă a devenit un subiect de controversă publică încă din campania electorală din 2024, fiind folosită drept principal instrument de promovare politică în alegerile parlamentare și prezidențiale. Conform informațiilor furnizate de lideri liberali, costurile totale ale promovării s-ar fi apropiat de șase milioane de euro. Publicația Snoop.ro a scris prima despre amploarea cheltuielilor, arătând că PNL plătea aproximativ 510.000 de euro pe lună pentru promovare, la care se adăugau circa 450.000 de euro pentru producerea și montarea panourilor publicitare.

Tabăra care îl contestă direct pe Ilie Bolojan ar fi condusă de Hubert Thuma, liderul organizației PNL Ilfov și președintele Consiliului Județean. Recent, acesta l-a criticat public pe premier, invocând probleme administrative și financiare ale autorităților locale.

„Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a scris Thuma pe Facebook, alături de un videoclip cu actualul premier.

Potrivit sursei, Hubert Thuma nu a dorit să răspundă întrebărilor legate de motivele reale pentru care a devenit liderul contestatarilor din PNL.

În jurul lui Thuma s-ar fi adunat și mai mulți baroni locali nemulțumiți de deciziile premierului. Potrivit surselor Fanatik, de partea acestei tabere se află organizații sau părți din organizațiile PNL din Teleorman, Giurgiu, Galați, Brăila, Ilfov, Gorj și Călărași. Dacă acest grup ar reuși să câștige confruntarea internă, una dintre variantele discutate ar fi retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan și înlocuirea acestuia cu un alt premier liberal.

Printre liderii care l-ar susține pe Hubert Thuma s-ar număra Daniel Constantin, Toma Petcu, George Scarlat, Alexandru Popa, Ion Iordache și Ciprian Pandea, alături de organizația PNL Ilfov. De asemenea, sprijinul ar veni și din partea unor nume importante la nivel național, precum Adrian-Ioan Veștea, Alina Gorghiu, Ștefan-Bucur Stoica și Rareș Bogdan, acesta din urmă având recent un atac dur la adresa premierului.

„Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a declarat europarlamentarul liberal, criticând deciziile guvernamentale ale lui Bolojan.

În această zonă de influență s-ar afla și liderii fostei conduceri, Nicolae Ciucă și Lucian Bode, care, deși nu mai sunt implicați direct, aceștia ar putea influența încă anumite organizații din teritoriu.

De cealaltă parte, tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan ar fi mai restrânsă, însă ar beneficia de sprijinul indecișilor, care nu își doresc revenirea fostei conduceri la vârful partidului. Printre susținătorii constanți ai premierului s-ar număra Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani, precum și organizația PNL Bihor. Surse din partid afirmă că acest sprijin reprezintă, în prezent, principalul avantaj al lui Ilie Bolojan în confruntarea internă.

Totodată, Ciprian Ciucu ar adopta o strategie prudentă, fiind atent la echilibrul politic din București și la relația tensionată cu Hubert Thuma. În acest context, primarul general nu a grăbit schimbările la nivelul filialelor de sector, deși astfel de mutări au fost discutate imediat după alegerile de la finalul anului trecut.

În tabăra premierului s-ar mai afla organizațiile PNL din Timiș și Cluj, precum și Marilen Pirtea, președintele PNL Timiș, care are și rolul de consilier personal onorific al premierului.