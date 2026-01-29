PSD și PUSL constituie un grup comun în Consiliul General al Capitalei: cooperare politică pentru proiecte utile bucureștenilor

Consilierii generali ai Partidului Social Democrat (PSD) și ai Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) au anunțat constituirea unui grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca formulă de colaborare politică menită să susțină proiectele și inițiativele care răspund intereselor reale ale bucureștenilor.

Potrivit reprezentanților celor două formațiuni, această decizie vine într-un context în care administrația Capitalei are nevoie de mai multă coerență, stabilitate și responsabilitate, iar Consiliul General trebuie să funcționeze ca un spațiu al soluțiilor, nu al blocajelor și disputelor sterile.

Scopul principal al grupului comun PSD–PUSL este de a contribui la îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Consiliului General și de a susține acele proiecte care vizează direct calitatea vieții în București: modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice, reducerea poluării, fluidizarea traficului și creșterea calității vieții urbane.

Reprezentanții PSD și PUSL subliniază că această formulă de colaborare nu este una conjuncturală, ci exprimă o opțiune politică asumată pentru dialog, responsabilitate și orientare către interesul public.

Grupul comun își propune să mențină o legătură constantă cu bucureștenii, cu organizațiile civice, cu mediul economic și profesional, pentru ca deciziile adoptate în Consiliul General să fie ancorate în realitatea orașului.

Prin constituirea acestui grup comun, PSD și PUSL transmit un mesaj public de maturitate politică și angajament față de comunitate: Bucureștiul are nevoie de coerență, de continuitate administrativă și de soluții aplicate la problemele care afectează de prea mult timp viața de zi cu zi a locuitorilor săi.