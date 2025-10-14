PUSL anunță înscrirea în partid a încă unui cadru universitar de renume, prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

PUSL a anunțat înscrierea în partid a profesorului universitar doctor inginer Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

„Profesorul Lucian Puiu Georgescu a coordonat proiectul REXDAN – o navă de cercetare unică în Europa Centrală și de Est, dotată cu nouă laboratoare moderne, destinată studiului Dunării și monitorizării mediului. Proiectul, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, reprezintă un reper pentru mediul universitar românesc.

Prin această nouă adeziune, PUSL continuă să atragă personalități marcante din mediul academic, care consideră că vocea profesorilor, a cercetătorilor și a studenților trebuie să fie prezentă în spațiul public și în deciziile ce privesc viitorul României”, transmite PUSL într-un comunicat de presă, prin vocea Laviniei Șandru, purtătorul de cuvânt al formațiunii politice.

Venirea lui Lucian Puiu Georgescu alături de PUSL are loc la puțin timp după ce un alt cadru didactic universitar de renume a semnat adeziunea la umaniști, profesorul universitar doctor Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

„PUSL își reafirmă angajamentul de a aduce în prim-plan competența, experiența și prestigiul mediului universitar, într-un proiect politic dedicat responsabilității, educației și viitorului României.

De asemenea, partidul își deschide porțile către cadrele didactice și studenții din întreaga țară, care își doresc să contribuie activ la construcția unei Românii moderne și responsabile”, mai spune PUSL.

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu este inginer chimist, doctor în inginerie alimentară și care a condus timp de mai mulți ani Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, precum și Senatul universitar al aceleiași instituții.