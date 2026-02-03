Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului (AVP) a sesizat Curtea Constituțională (CCR) cu privire la prevederile art. II din Ordonanța de Urgență nr. 91/2025, care reglementează modul de calcul al indemnizațiilor pentru concediile medicale în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Instituția susține că măsura, care elimină plata primei zile de concediu medical, încalcă mai multe prevederi constituționale, inclusiv dreptul la sănătate, protecția socială și securitatea juridică.

În sesizarea transmisă președintei Curții, Avocatul Poporului argumentează că indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă fac parte din sistemul de asigurări sociale de sănătate, finanțat prin contribuțiile obligatorii ale salariaților și ale angajatorilor.

Potrivit instituției, neplata primei zile de concediu medical transformă aceste contribuții cu destinație specială într-un impozit mascat, afectând dreptul asiguratului de a beneficia de prestațiile sociale pentru care a contribuit.

„Având în vedere aceste repere jurisprudențiale, observăm că întrucât plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este obligatorie și conferă persoanei calitatea de asigurat, iar Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate este constituit tocmai pentru a proteja asigurații în caz de boală, rezultă că statul, prin mecanismele sale legale și instituționale, are obligația de a asigura plata prestațiilor aferente acestei protecții, inclusiv a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, ca expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contribuției achitate”, se arată în comunicat.

Avocatul Poporului mai atrage atenția că măsura afectează în mod disproporționat persoanele cu venituri mici și pacienții cronici, care depind de tratamente regulate și spitalizare, și subliniază că restrângerea dreptului la indemnizație pentru prima zi de concediu medical nu poate fi justificată prin necesitatea prevenirii fraudei sau prin echilibrul bugetar. În opinia instituției, există alternative mai puțin restrictive pentru controlul legalității certificatelor medicale.

În sesizare se invocă încălcarea principiului securității juridice, previzibilității legii și dreptului de proprietate, precum și interdicția ca ordonanțele de urgență să afecteze drepturile fundamentale.

Se ajunge la situația absurdă în care unui bolnav adevărat nu i se plătește prima zi, dar unuia care fraudează sistemul, deși nu i se plătește prima zi, i se vor plăti celelalte. (…) Prin neplata primei zile de concediu medical, statul rupe contractul social implicit, deoarece asiguratul, deși și-a îndeplinit obligația fiscală de a contribui cu o cotă procentuală din venit, se vede pus în situația de a suporta individual riscul social pentru care s-a asigurat.

Avocatul Poporului arată că legislația criticată transformă dreptul la asistență socială într-unul iluzoriu și încalcă standardele europene de protecție a drepturilor omului, punând în pericol încrederea cetățenilor în sistemul de asigurări sociale și în statul de drept.

„Această „economie” bugetară afectează, pe de-o parte, persoanele cu venituri mici, pentru care pierderea veniturilor aferente unei zile de muncă poate influența accesul la medicamente sau tratament, transformând astfel o măsură de eficiență administrativă într-o barieră în calea exercitării dreptului la sănătate, iar, pe de altă parte, aduce atingere securității juridice, întrucât cetățeanul care și-a achitat contribuțiile sociale conform legii are așteptarea legitimă ca, în momentul survenirii riscului asigurat (boală), protecția oferită de stat să fie completă, nu fragmentată arbitrar. Practic, legiuitorul a ales calea cea mai facilă de a diminua cheltuielile prin sacrificarea protecției sociale, ceea ce transformă măsura într-una excesivă și, prin urmare, neconstituțională”, mai arată sursa.

Decizia Curții Constituționale va stabili dacă eliminarea plății primei zile de concediu medical respectă sau nu Constituția și principiile internaționale în materie de protecție socială și drepturi fundamentale.