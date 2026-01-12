Noi controale la frontieră. Ce este sistemul Entry/Exit, care devine obligatoriu

Uniunea Europeană a început implementarea unei noi etape în cadrul Sistemului de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), care obligă un procent mai mare de pasageri să treacă prin controale electronice de identificare la frontieră.

Sistemul, care funcționează deja în formă limitată din octombrie 2025, este conceput pentru a înlocui ștampilele de pașaport și pentru a monitoriza mai eficient cine intră și iese din blocul comunitar.

Noile reguli vizează în special călătorii din țările terțe, precum Marea Britanie și Statele Unite, și prevăd înregistrarea amprentelor digitale și a imaginii faciale la prima trecere a frontierelor externe ale Spațiului Schengen.

Deși Comisia Europeană susține că sistemul funcționează bine, industria aeroportuară avertizează asupra unor întârzieri semnificative și asupra presiunii crescute asupra personalului.

Sistemul de intrare/ieșire este un instrument digital automatizat destinat pasagerilor non‑UE care călătoresc pentru sejururi scurte (până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile) în Spațiul Schengen. Potrivit Comisiei Europene, EES înregistrează:

Date personale și din pașaport;

Amprente digitale;

Imaginea facială a călătorilor;

Data și locul intrării/ieșirii

Scopul principal este de a îmbunătăți securitatea frontierelor, de a combate șederile ilegale și de a permite autorităților să monitorizeze mai eficient fluxurile de călători. Sistemul înlocuiește ștampilele manuale cu un proces digital, reducând erorile și creând o evidență clară a intrărilor și ieșirilor.

Conform portalului oficial al Comisiei Europene:

„Cu ajutorul EES, știm cine intră în UE, când și unde.”

Implementarea sistemului este treptată, pentru a permite aeroporturilor să se adapteze și pentru a evita perturbările majore. Până acum, sistemul a fost testat cu 10% dintre pasageri.

Începând de vineri, cel puțin 35% dintre non-UE trebuie să folosească EES, urmând ca până pe 10 aprilie 2026 să fie complet implementat.

În timpul tranziției, pașapoartele pot fi încă ștampilate manual, astfel încât procedurile tradiționale și cele electronice coexistă temporar. Această etapizare vizează atât aeroporturile mari, cât și trecerile terestre și porturile maritime.

Pasagerii non-UE care intră în Spațiul Schengen trebuie să își înregistreze datele biometrice la prima trecere a frontierei: amprentele și imaginea facială sunt colectate automat, apoi verificarea ulterioară este mai rapidă. Unele aeroporturi folosesc kioskuri self-service, care permit înregistrarea rapidă a datelor și reduc timpul de așteptare.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, a explicat:

„Orice provocări inițiale, tipice sistemelor noi, au fost abordate eficient.”

În ciuda declarațiilor Comisiei, industria aeriană raportează creșteri semnificative ale timpului de procesare la frontieră. Olivier Jankovec, director general al ACI Europe, a declarat:

„EES a rezultat în creșteri ale timpilor de procesare la controlul de frontieră la aeroporturi de până la 70%, cu timpi de așteptare de până la trei ore în perioadele de trafic intens. Pragul de 35% va crea condiții și mai dificile.”

Reprezentanții aeroportului din Bruxelles au confirmat dificultăți similare:

„Timpul de așteptare maxim la sosiri poate ajunge până la trei ore, și am observat, de asemenea, o creștere a timpului de așteptare la plecări,” a spus Ihsane Chioua Lekhli, purtător de cuvânt al aeroportului.

Și Aeroportul Roma Fiumicino, operat de ADR, a raportat:

„Condițiile operaționale se dovedesc extrem de complexe, având un impact semnificativ asupra timpilor de procesare a pasagerilor la controalele de frontieră.”

În Spania, asociația hotelieră a solicitat suplimentarea personalului la frontieră, precizând:

„Este nerezonabil ca, după o călătorie de mai multe ore, turiștii să fie nevoiți să aștepte o oră sau mai mult pentru a intra în țară.”

În decembrie 2025, guvernul portughez a suspendat sistemul EES la Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona pentru trei luni, în perioada sărbătorilor, mobilizând personal militar pentru a sprijini controlul la frontieră. Olivier Jankovec a comentat:

„Există probleme operaționale în creștere cu implementarea EES – exemplul concret fiind suspendarea sistemului de către guvernul portughez.”

În contrast, Grupul ADP, care gestionează aeroporturile principale din Paris, a raportat că nu s-au înregistrat „haos sau creșteri ale timpilor de așteptare”. Aceasta arată că impactul sistemului poate varia semnificativ între aeroporturi, în funcție de infrastructură și personal.

În ciuda dificultăților inițiale, EES aduce și beneficii clare:

Securitate sporită – permite autorităților să detecteze intrările ilegale și fraudele de identitate;

Monitorizare precisă – datele electronice permit urmărirea exactă a cine intră și iese din UE;

Procesare mai rapidă pe termen lung – după ce pasagerii au fost înregistrați, verificările ulterioare sunt mai rapide;

Standardizare la nivelul Spațiului Schengen – toate aeroporturile, trecerile terestre și porturile maritime folosesc același sistem.

Conform Comisiei Europene:

„Sistemul funcționează în mare parte fără probleme, chiar și în perioadele de vârf ale sărbătorilor.”

Experiența pasagerilor poate varia în funcție de:

Capacitatea aeroportului;

Nivelul de personal disponibil;

Infrastructura pentru colectarea biometriilor.

În timp ce unele aeroporturi se adaptează rapid, altele înregistrează timpi de așteptare ridicați și aglomerări. Aceasta necesită ajustări operaționale și suplimentarea personalului în anumite perioade de vârf.

Sistemul EES reprezintă o schimbare majoră în modul în care Uniunea Europeană gestionează frontierelor externe, având scopul declarat de a crește securitatea și de a monitoriza fluxurile de călători. Deși industria aeroportuară semnalează dificultăți în gestionarea timpului de procesare, Comisia Europeană susține că sistemul funcționează eficient.

Diferențele între aeroporturi arată că succesul EES depinde de capacitatea fiecărei infrastructuri de a se adapta la noi tehnologii și de resursele umane disponibile. Monitorizarea continuă și ajustarea operațională vor fi esențiale pentru a asigura un echilibru între securitate și confortul călătorilor.