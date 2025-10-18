După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate

România pregătește introducerea Codului Personal de Sănătate (CPS), un identificator digital distinct de CNP, destinat exclusiv sistemului medical. Proiectul face parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și urmărește un acces mai simplu și sigur la dosarul medical electronic al fiecărui cetățean. Noul cod urma să fie operațional din 2026, odată cu lansarea unei platforme IT care va înlocui actualul sistem PIAS, aflat în prezent în faza de pregătire și testare de CNAS.

Codul Personal de Sănătate (CPS) va fi un cod unic, separat de CNP, folosit exclusiv pentru gestionarea datelor medicale, de la consultații și internări, la analize și rețete. Conceptul a fost prezentat public de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, la Profit Health.forum, ca element central al viitorului dosar medical electronic.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate diferit de CNP... Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical”, a explicat Streinu-Cercel.

Noul cod va permite acces legal și controlat la date, inclusiv în cazuri de urgență sau îngrijire medicală în străinătate.

CNAS a anunțat oficial, la 15 octombrie 2025, că sistemul PIAS va fi înlocuit cu o platformă informatică „modernă, sigură și accesibilă”, finanțată din PNRR. Până la momentul înlocuirii, PIAS rămâne funcțional, iar pacienții și furnizorii vor utiliza serviciile existente fără modificări. Trecerea la noul sistem se va face etapizat, cu testări și migrare de date.

Auditul Curții de Conturi, publicat tot în octombrie, a evidențiat probleme structurale ale PIAS și a recomandat dezvoltarea unui nou sistem care să asigure securitate cibernetică, interoperabilitate și reducerea erorilor.

CPS va fi cheia de acces la dosarul medical electronic, cu drepturi diferențiate pentru pacienți și cadrele medicale. Prof. dr. Streinu-Cercel a explicat că datele pacientului vor fi disponibile integral, inclusiv în context internațional.

Pacienții își vor putea consulta propriul dosar printr-un portal online sau o aplicație dedicată, folosind CPS și metode sigure de autentificare. Calendarul exact și procedurile de emitere vor fi reglementate prin acte normative odată cu lansarea platformei în 2026.