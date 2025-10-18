Social

După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate

Comentează știrea
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de SănătateCardul de Sănătate. Sursa foto: CNAS
Din cuprinsul articolului

România pregătește introducerea Codului Personal de Sănătate (CPS), un identificator digital distinct de CNP, destinat exclusiv sistemului medical. Proiectul face parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și urmărește un acces mai simplu și sigur la dosarul medical electronic al fiecărui cetățean. Noul cod urma să fie operațional din 2026, odată cu lansarea unei platforme IT care va înlocui actualul sistem PIAS, aflat în prezent în faza de pregătire și testare de CNAS.

Ce este „Codul Personal de Sănătate” și de ce e diferit de CNP

Codul Personal de Sănătate (CPS) va fi un cod unic, separat de CNP, folosit exclusiv pentru gestionarea datelor medicale, de la consultații și internări, la analize și rețete. Conceptul a fost prezentat public de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, la Profit Health.forum, ca element central al viitorului dosar medical electronic.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate diferit de CNP... Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical”, a explicat Streinu-Cercel.

Noul cod va permite acces legal și controlat la date, inclusiv în cazuri de urgență sau îngrijire medicală în străinătate.

Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent

CNAS a anunțat că sistemul PIAS va fi schimbat cu o platformă modernă

CNAS a anunțat oficial, la 15 octombrie 2025, că sistemul PIAS va fi înlocuit cu o platformă informatică „modernă, sigură și accesibilă”, finanțată din PNRR. Până la momentul înlocuirii, PIAS rămâne funcțional, iar pacienții și furnizorii vor utiliza serviciile existente fără modificări. Trecerea la noul sistem se va face etapizat, cu testări și migrare de date.

CNAS

CNAS. Sursa foto: Arhiva EvZ.

Auditul Curții de Conturi, publicat tot în octombrie, a evidențiat probleme structurale ale PIAS și a recomandat dezvoltarea unui nou sistem care să asigure securitate cibernetică, interoperabilitate și reducerea erorilor.

Cum va funcționa Codul Personal de Sănătate și ce garanții oferă autoritățile

CPS va fi cheia de acces la dosarul medical electronic, cu drepturi diferențiate pentru pacienți și cadrele medicale. Prof. dr. Streinu-Cercel a explicat că datele pacientului vor fi disponibile integral, inclusiv în context internațional.

Pacienții își vor putea consulta propriul dosar printr-un portal online sau o aplicație dedicată, folosind CPS și metode sigure de autentificare. Calendarul exact și procedurile de emitere vor fi reglementate prin acte normative odată cu lansarea platformei în 2026.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:45 - Prefectul Capitalei convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Blocul din Rahova rămâne sigilat
16:35 - Meghan Markle se compară cu Michelle Obama. Un nou acord cu Netflix
16:23 - Explozia din Rahova. Care este starea pacienților internați la spitalele din București. Mașinile din zonă, mutate urgent
16:13 - Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, își va relua funcția
16:01 - Sorin Grindeanu, întâlnire cu președintele Consiliului European. România e un partener responsabil
15:52 - Care este diferența dintre un crocodil și un aligator

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale